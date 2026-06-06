Isola dei Famosi: Lucarelli e Alvin condurranno la nuova edizione registrata nelle Filippine

Selvaggia Lucarelli e Alvin saranno alla conduzione della prossima edizione de L'Isola dei Famosi, registrata a Caromoan nelle Filippine; il casting comprende Eva Grimaldi, Luca Onestini, Zeudi Di Palma, Alex Caniggia e altri nomi noti

Mediaset ha ufficializzato una svolta per L’Isola dei Famosi: Selvaggia Lucarelli e Alvin guideranno insieme la prossima edizione del programma, che sarà realizzata in versione registrata a Caromoannelle Filippine. La notizia, confermata il 05/06/2026, segna un cambiamento sia nel fronte della conduzione sia nella geografia produttiva rispetto alle edizioni recenti ambientate in Honduras.

Nel comunicato ufficiale si spiega la scelta dei conduttori con parole precise: la direzione ha voluto unire «uno sguardo autorevole originale e contemporaneo» e una presenza esperta e storica legata al format.

Perché Lucarelli e Alvin: ruoli e motivazioni dichiarate

Secondo il comunicato, la selezione di Selvaggia Lucarelli risponde alla volontà di proporre una nuova lettura editoriale del reality: valorizzare le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari con un punto di vista critico e contemporaneo.

Dall’altra parte, Alvin viene descritto come un «volto storico de L’Isola dei Famosi e presenza ormai profondamente legata all’identità del programma», elemento che garantirà continuità e conoscenza del format dopo le numerose stagioni condotte in Honduras. La scelta di una conduzione in coppia preferita a una promozione singola conferma la volontà di bilanciare rinnovamento e tradizione.

Formato registrato e spostamento delle riprese a Caromoan

La produzione ha annunciato che la nuova edizione sarà registrata invece che trasmessa in diretta: la dicitura ufficiale parla di messa in onda «nel corso delle prossime stagioni» su Canale 5senza specificare una data precisa di programmazione. Lo spostamento delle riprese a Caromoan nelle Filippine segna un cambio di scenario dopo anni trascorsi in Honduraspromettendo ambientazioni diverse e sfide naturali rinnovate per i concorrenti.

Implicazioni del formato registrato

Adottare una formula registrata significa che la narrazione del programma potrà essere più costruita e meno vincolata all’immediatezza dell’evento live: il montaggio avrà un ruolo centrale nel raccontare le vicende dei naufraghi e nel modellare i toni delle puntate. Questo passaggio tecnico-modale si accompagna alla spiegazione fornita sul cast e sulle modalità produttive, confermando una strategia editoriale orientata a un racconto più calibrato.

Il cast annunciato e i nomi in lista

Tra i partecipanti già citati nella fase di casting figurano diversi volti noti: Eva GrimaldiIl Musazzi (Stefano Musazzi), Luca Onestinila giornalista Claudia PeroniZeudi Di PalmaRaffaella FicoDaniele Iaià e Michelle Veronesi di Too Hot To Handle Italia. Altri nomi associati al progetto sono Martina MaggioreAlex CaniggiaFrancesco NozzolinoPasquale Laricchia e Francesco Chiofalo. Questo mix conferma la tendenza a comporre cast che uniscono volti già noti del circuito televisivo a personaggi provenienti da format digitali e reality.

Note sul casting

La lista dei concorrenti conferma la strategia produttiva: alternare figure con una carriera consolidata e presenze nate dal mondo dei reality. La presenza di una giornalista sportiva come Claudia Peroni e di nomi che hanno fatto strada nella scena del reality sottolinea la varietà dei profili scelti per questa edizione.

Nel complesso, l’operazione annunciata il 05/06/2026 rappresenta una ridefinizione significativa del format: una coppia di conduzione inedita, il trasferimento delle riprese a Caromoan nelle Filippine e un cast che mescola esperienza e nuova notorietà. Le informazioni aggiuntive sul regolamento, sulle riprese e sulla data di programmazione saranno rese note dalla produzione nelle prossime comunicazioni, come indicato ufficialmente.