Festa della Repubblica: proiezioni 3D e aperture straordinarie a Palazzo Chigi

Per le giornate che precedono e accompagnano il 2 giugno 2026, Palazzo Chigi diventa palcoscenico di iniziative pensate per coniugare memoria istituzionale e innovazione tecnologica. Le attività comprendono un videomapping sulla facciata di Piazza Colonna, aperture al pubblico, esibizioni musicali e la partecipazione dei vertici istituzionali alle cerimonie ufficiali.

Queste iniziative sono organizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione dell’80° anniversario della Repubblica.

L’obiettivo è offrire ai cittadini un’esperienza narrativa che valorizzi simboli nazionali e spazi istituzionali, mantenendo al centro la qualità artistica e la fruibilità per il pubblico.

Le proiezioni sulla facciata di Palazzo Chigi

Tra le attrazioni più visibili c’è un spettacolo di proiezioni architetturali 3D che si svilupperà sulla facciata principale di Palazzo Chigi affacciata su Piazza Colonna.

Il calendario stabilisce che il videomapping sarà attivo dalle ore 21:00 di lunedì 1° giugno fino alle ore 23:59 di martedì 2 giugno 2026, con una sospensione nelle ore diurne per garantire adeguati tempi tecnici e rispetto delle attività istituzionali.

Il contenuto visivo è costruito come una sequenza di composizioni e scomposizioni virtuali che interagiscono con i volumi e gli elementi architettonici del palazzo.

Alternando effetti dinamici e richiami al Tricolore, lo spettacolo mira a raccontare l’identità repubblicana attraverso linguaggi contemporanei di immagine digitale.

Il culmine visivo: il logo dell’80°

Il momento conclusivo del videomapping prevede la proiezione del logo realizzato appositamente dalla Presidenza del Consiglio per l’80° Anniversario della Repubblica. Questo logo nasce da una rielaborazione artistica e digitale della pavimentazione storica presente al centro della Sala del Consiglio dei ministri e diventa simbolo visivo di continuità tra interno istituzionale e rappresentazione pubblica.

Aperture straordinarie e percorso di visita

Martedì 2 giugno, Palazzo Chigi aprirà le proprie porte ai cittadini con visite guidate programmate dalle 12:30 alle 19:30, con ultimo ingresso consentito alle 19:00. Il percorso include il Cortile d’Onore e le principali sale del palazzo, offrendo una lettura sia storica sia simbolica degli ambienti istituzionali.

A ogni visitatore verrà consegnata una pubblicazione speciale realizzata per l’anniversario: al suo interno sono presenti la Costituzione Italiana, il testo dell’Inno nazionale e la composizione cromatica ufficiale del Tricolore. La pubblicazione include anche un QR code che rimanda a una sezione multimediale dedicata sul sito del Governo, per approfondire contenuti e materiali correlati alla celebrazione.

Accessibilità e sicurezza

Le visite sono organizzate in modo da garantire sicurezza e scorrevolezza: gli ingressi sono scanditi e il percorso è pensato per permettere a più persone di fruire degli spazi senza assembramenti. Informazioni pratiche e indicazioni per l’accesso vengono fornite dagli organizzatori per assicurare un’esperienza partecipativa e ordinata.

Programma musicale e cerimonie ufficiali

Il calendario ufficiale del 2 giugno prevede momenti istituzionali e performance musicali. Alle 9:15 il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Milite Ignoto, compiuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso l’Altare della Patria. Subito dopo è prevista la Rivista militare ai Fori imperiali in occasione della festa nazionale.

Nel pomeriggio e in serata il programma si anima con le esibizioni delle bande militari e civili. Le esibizioni musicali prendono il via alle 14:30 con la Fanfara dei Bersaglieri che eseguirà l’Inno nazionale nel Cortile d’Onore, seguita da una serie di performance in Piazza Colonna e negli spazi esterni del palazzo.

Le formazioni coinvolte

Il cartellone musicale comprende le esibizioni della Fanfara dei Bersaglieri, della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Banda della Croce Rossa Italiana, della Banda della Guardia di Finanza, della Banda della Polizia Penitenziaria, della Banda della Polizia di Stato, della Banda dell’Arma dei Carabinieri, della Banda dell’Aeronautica Militare e della Banda della Marina Militare. Il programma si concluderà intorno alle 19:15 con l’esibizione della Banda dell’Esercito Italiano che eseguirà il Canto degli Italiani nel Cortile d’Onore.

Nel complesso, le iniziative di Palazzo Chigi per il 2 giugno 2026 combinano linguaggi visivi contemporanei, apertura al pubblico e una solida presenza dei simboli istituzionali, offrendo così un modo articolato e partecipato per celebrare l’anniversario della Repubblica.