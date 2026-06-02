Zverev-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Quarti di finale al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, Alexander Zverev sfida Rafa Jodar - in diretta tv e streaming - per un posto nella semifinale dello Slam di Parigi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys e De Jong, mentre Jodar ha superato ...

(Adnkronos) – Quarti di finale al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, Alexander Zverev sfida Rafa Jodar – in diretta tv e streaming – per un posto nella semifinale dello Slam di Parigi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys e De Jong, mentre Jodar ha superato Kovacevic, Duckworth, Michelsen e Carreno Busta.

La sfida tra Zverev e Jodar è in programma oggi, martedì 2 giugno, alle ore 16 circa.

I due tennisti non si sono mai incontrati in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo precedente.

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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