Festa della Repubblica: il Quirinale apre alla cittadinanza con uno spettacolo in piazza

Il Quirinale cambia formato per la Festa della Repubblica: addio al solo ricevimento esclusivo e benvenuto a un grande evento pubblico in piazza, con artisti, atleti e diretta Rai 1 per celebrare gli 80 anni dalla consultazione del 1946

La celebrazione dell’80° anniversario della Repubblica assume quest’anno un taglio diverso: la Presidenza della Repubblica ha deciso di portare in piazza del Quirinale la serata centrale del 2 giugno, trasformando il consueto ricevimento in uno spettacolo aperto al pubblico. L’iniziativa richiama la memoria del referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946, che pose fine alla monarchia e sancì la nascita dello Stato repubblicano, e vuole rendere più vicine le istituzioni ai cittadini.

Accanto alla novità serale, il programma mantiene i momenti istituzionali tradizionali: la deposizione della corona al Milite Ignoto, la parata militare in via dei Fori Imperiali e il passaggio delle Frecce Tricolori. Le celebrazioni si estendono, inoltre, alla giornata del 1 giugno con aperture e iniziative dedicate a fasce fragili della popolazione.

Lo spettacolo “I volti della Repubblica” e gli ospiti attesi

La serata del 2 giugno, programmata con diretta su Rai 1, è intitolata “I volti della Repubblica” e propone uno spettacolo pensato per ripercorrere ottant’anni di storia nazionale attraverso musica, teatro, danza e sport. Sebbene la Presidenza non abbia pubblicato un elenco definitivo dei partecipanti, la stampa ha anticipato nomi del mondo dello spettacolo e dello sport come Gianni Morandi, Roberto Bolle, Giuliano Sangiorgi, Federica Brignone, Bebe Vio, Carlo Verdone, Paolo Fresu, Luca Zingaretti e Alessandro Del Piero.

La platea di piazza del Quirinale sarà integrata da maxi-schermi in circa cento comuni per garantire l’accesso anche fuori da Roma.

Momenti artistici e narrazione storica

Tra i segmenti previsti c’è un monologo affidato a Paola Cortellesi sul primo voto politico delle donne, che richiama il film C’è ancora domani (2026) e il ruolo femminile nella storia repubblicana. Sul palco si alterneranno inoltre interpreti musicali, orchestre e cori, con contributi drammaturgici curati da autori noti: il progetto unisce narrazione e performance per restituire un quadro plurale della Repubblica.

Le cerimonie ufficiali e le attività del 1 e 2 giugno

Il programma istituzionale resta comunque centrale. Martedì 2 giugno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, depositerà alle ore 9:15 una corona d’alloro al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, seguito dalla tradizionale rivista dei reparti in via dei Fori Imperiali e dalla parata con gli schieramenti delle forze armate. Le evoluzioni delle Frecce Tricolori sorvoleranno la Capitale come da consuetudine durante la cerimonia mattutina.

Aperture e concerti del 1 giugno

La giornata di lunedì 1 giugno è dedicata a iniziative che ridisegnano il rapporto tra Istituzioni e società civile: i Giardini del Quirinale saranno aperti nelle ore mattutine a una platea selezionata tra categorie fragili, individuata grazie al lavoro delle associazioni del terzo settore. È previsto un concerto con la Banda Interforze, il Coro dell’Associazione Nazionale Alpini e la Jazz Campus Orchestra, mentre la sera sarà offerto un concerto dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma rivolto ai Capi missione accreditati in Italia e trasmesso in diretta su Rai 1.

Partecipazione, trasmissione e accessibilità

Per la prima volta la forma cerimoniale si apre in modo più marcato alla cittadinanza: oltre ai maxi-schermi in circa cento comuni, la Rai prevede una copertura televisiva e digitale estesa, e diverse tribune lungo via dei Fori Imperiali saranno accessibili su richiesta, con posti riservati anche a persone con fragilità o disabilità. I musei statali della Capitale e del Lazio offriranno l’ingresso gratuito il 2 giugno, permettendo di integrare le celebrazioni con visite culturali sul territorio.

L’intento dichiarato dagli organizzatori è valorizzare il senso di comunità e il ruolo delle istituzioni nel raccontare la memoria collettiva: trasformare il 2 giugno in una festa partecipata significa combinare il rispetto dei rituali storici con linguaggi di comunicazione più aperti e coinvolgenti, portando simboli e persone a contatto diretto con la cittadinanza.

Conclusione: tra tradizione e innovazione

La celebrazione per gli 80 anni della Repubblica rappresenta un bilancio simbolico e una sfida organizzativa: mantenere il rispetto delle ricorrenze istituzionali preservando al contempo un’apertura culturale e sociale. Il Quirinale, con il format scelto, intende raccontare la Repubblica attraverso volti noti e storie pubbliche, facendo della piazza e delle trasmissioni nazionali strumenti per rinsaldare il legame tra le istituzioni e la collettività.