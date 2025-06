Ogni 2 giugno, l’Italia celebra la sua Festa della Repubblica con cerimonie solenni e momenti di grande emozione. Tra questi, il sorvolo delle Frecce Tricolori rappresenta uno degli eventi più spettacolari e simbolici. Dopo l’omaggio al Milite Ignoto e l’esecuzione del silenzio, il cielo di Roma si colora con le scie tricolori, un tributo di orgoglio e unità nazionale che incanta cittadini e visitatori.

Frecce Tricolori: il suggestivo sorvolo tricolore di Roma per la 79ª Festa della Repubblica

La Pattuglia Acrobatica Nazionale, ufficialmente denominata 313º Gruppo Addestramento Acrobatico ma universalmente nota come Frecce Tricolori, è stata istituita nel 1961 dall’Aeronautica Militare con l’obiettivo di creare un team permanente dedicato all’addestramento e alle esibizioni di acrobazia aerea di gruppo.

In occasione della 79ª Festa della Repubblica Italiana, il 2 giugno, sei dei loro velivoli si sono innalzati nel cielo romano sorvolando i principali simboli della città.

2 giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori tra Fori Imperiali e Altare della Patria

Il passaggio delle Frecce Tricolori si è svolto intorno alle 9:30, durante l’omaggio al Milite Ignoto. Le acrobazie aeree hanno colorato il cielo con i fumi verde, bianco e rosso, richiamando la bandiera italiana e accendendo l’orgoglio nazionale. È stato il primo evento della giornata, segnando ufficialmente l’inizio delle celebrazioni istituzionali.

In parallelo al sorvolo, si è tenuta la tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, in occasione della 79ª Festa della Repubblica. La deposizione è avvenuta in perfetta concomitanza con il secondo passaggio delle Frecce Tricolori sopra il monumento.