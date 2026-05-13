Bruxelles pronta a usare ogni leva sulla Biennale di Venezia

La Commissione UE ha ricevuto una comunicazione dalla Biennale e avvia contatti riservati: il commissario Glenn Micallef afferma che saranno utilizzate tutte le leve a disposizione per rispondere alle tensioni legate agli inviti e alle possibili violazioni delle sanzioni

Il 12 maggio 2026 a Bruxelles la questione della Biennale di Venezia è stata al centro di un dibattito istituzionale che ha coinvolto la Commissione UE e gli Stati membri. Il commissario per i giovani, la cultura e lo sport, Glenn Micallef, ha confermato l’esistenza di una comunicazione inviata dall’organizzazione espositiva e ha precisato che sono in corso contatti con le parti coinvolte.

Questi scambi sono però trattati come confidenziali, quindi non tutti i dettagli sono stati resi pubblici.

Le posizioni ufficiali e la linea della Commissione

Nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio Cultura, Micallef ha chiarito che la Commissione valuterà «ogni strumento» a propria disposizione per rispondere agli sviluppi della situazione, sottolineando che ciò può spaziare «anche al di là del settore della cultura».

L’attenzione dell’UE non riguarda solo il possibile blocco dei fondi comunitari, ma anche l’eventualità che alcune iniziative possano configurare una violazione delle sanzioni anti-russe. La dichiarazione evidenzia come le istituzioni europee considerino non separabili le politiche culturali dal contesto geopolitico più ampio.

Perché la reazione è così netta

Secondo la Commissione, le recenti prese di posizione e alcuni inviti alla Biennale sono stati letti come tentativi di normalizzare azioni ritenute aggressive in Ucraina, in contesti in cui la guerra prosegue e la popolazione civile è esposta a rischi concreti. Micallef ha espresso l’impossibilità, in coscienza, di finanziare con risorse pubbliche strutture che, a suo avviso, offrono piattaforme a chi ha commesso aggressioni. In questa chiave, parole come riabilitazione e propaganda sono state richiamate a giustificazione della fermezza della Commissione.

Il contesto politico e le reazioni degli Stati membri

Nel dibattito al Consiglio, diversi Stati membri hanno condannato la decisione della Biennale di aprire spazi a rappresentanti collegati alla Russia. La viceministra della Cultura di Cipro, Vasiliki Kassianidou, ha confermato che la posizione collettiva durante la riunione è stata di forte critica. Allo stesso tempo, Micallef ha voluto riconoscere la scelta del ministro della Cultura italiano, Alessandro Giuli, che ha preferito non partecipare all’inaugurazione, ribadendo apprezzamento per la sua presa di posizione, pur rilevando che non tutti i membri del governo italiano hanno condiviso la stessa linea.

Bilancio tra autonomia culturale e responsabilità internazionale

Il caso mette in luce il delicato equilibrio fra autonomia artistica e responsabilità politica: mentre le istituzioni culturali rivendicano libertà di programma, le autorità pubbliche richiamano l’urgenza di non creare strumenti che possano essere sfruttati per fini di disinformazione o per legittimare aggressori. La Commissione sembra intenzionata a valutare le misure con approccio multilivello, prendendo in considerazione sia aspetti amministrativi e finanziari sia eventuali ripercussioni sul rispetto delle sanzioni.

Prossimi passi e comunicazioni riservate

La comunicazione tra la Biennale e la Commissione è definita in corso ma riservata: questo significa che le parti continuano a dialogare a porte chiuse per chiarire le questioni sollevate. Micallef ha ringraziato i lavoratori del settore culturale per le posizioni assunte, segnalando il ruolo importante che operatori e professionisti stanno svolgendo nel dibattito pubblico. L’esito di questi contatti potrebbe tradursi in azioni amministrative o in raccomandazioni politiche, ma ogni decisione sarà valutata alla luce delle norme vigenti e delle garanzie procedurali.

Cosa monitorare nelle prossime settimane

Nei prossimi giorni è plausibile aspettarsi ulteriori chiarimenti ufficiali da parte della Commissione e possibili aggiornamenti sulla natura delle misure prese in considerazione. I punti chiave da seguire sono: la conferma o meno di sospensioni dei finanziamenti, eventuali verifiche sul rispetto delle sanzioni anti-russe e il dialogo tra istituzioni europee e organizzatori. La vicenda resta un banco di prova per la capacità dell’UE di conciliare tutela dei principi e sostegno al mondo della cultura.