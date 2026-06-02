Razionamento del carburante in Crimea: cosa cambia tra voucher sospesi e limiti alle vendite

La sospensione dei voucher da parte della più grande catena di distributori in Crimea ha intensificato code e razionamenti. Le autorità locali parlano di problemi logistici legati anche a attacchi alle infrastrutture, e prevedono che la situazione persisterà per almeno un mese.

La penisola occupata della Crimea è alle prese con una crisi del carburante che ha già modificato le abitudini di rifornimento dei residenti e le procedure operative delle stazioni di servizio. In risposta alla scarsità, la più grande catena locale, TES, ha comunicato la sospensione della vendita dei voucher per i clienti individuali, mentre le autorità russe installate nell’area hanno introdotto limiti e priorità mirate per evitare accumuli e panico.

Le misure adottate vanno dalle quote giornaliere alle restrizioni sull’uso di taniche, e sono state accompagnate da dichiarazioni ufficiali che indicano problemi di sicurezza e logistica come cause principali. Secondo i governatori locali, il riequilibrio delle scorte richiederà tempo e un coordinamento intergovernativo per ripristinare livelli normali di fornitura.

Quali restrizioni sono state imposte

Per contenere le file e prevenire l’accaparramento, le autorità hanno messo in atto diversi provvedimenti: la vendita di AI-92 è limitata a 20 litri per veicolo, il riempimento di taniche è vietato e la distribuzione dei voucher offerta da TES è stata sospesa per i singoli acquirenti. Parallelamente, i mezzi dei servizi pubblici e delle enti sociali hanno ricevuto priorità al rifornimento.

L’impatto sulle code e sull’accesso

I video e le segnalazioni pubblicate su canali Telegram locali mostrano lunghe file alle pompe e offrono la testimonianza di distributori che esauriscono le loro quote in poche ore. Il governatore di Sevastopol, Mikhail Razvozhayev, ha confermato che le razioni giornaliere finiscono rapidamente e che le restrizioni sono temporanee ma necessarie per ottimizzare le rotte logistiche e aumentare la sicurezza delle consegne.

Causa scatenante: attacchi alle infrastrutture e logistica compromessa

Le autorità locali collegano la carenza a problemi nella catena di rifornimento connessi a una serie di attacchi ucraini contro l’infrastruttura energetica e logistica russa. Raffinerie e corridoi di trasporto sono stati presi di mira, contribuendo a una riduzione della produzione e a difficoltà nel trasferimento sicuro dei rifornimenti verso la penisola.

Collegamento con le operazioni militari

Secondo fonti di stampa internazionale, gli attacchi hanno interessato impianti che rappresentano una porzione significativa della capacità di raffinazione nazionale; ciò ha inciso sulla disponibilità generale di benzina. In parallelo, forze ucraine hanno mirato a corridoi logistici nel sud occupato per ostacolare convogli e depositi, complicando ulteriormente le rotte verso la Crimea.

Reazioni ufficiali e misure statali

Il Cremlino ha dichiarato che «tutti i livelli di governo» sono impegnati a risolvere la situazione, mentre il ministero dell’Energia ha assicurato che il mercato domestico restava «stabile e sotto controllo». Tuttavia, le autorità locali come Sergei Aksyonov e Mikhail Razvozhayev hanno indicato che il ripristino completo delle forniture potrebbe richiedere almeno 30 giorni.

Politiche sulle esportazioni e impatti a lungo termine

In questo contesto, continua a essere in vigore il divieto totale sulle esportazioni di carburante dalla Russia fino al 31 luglio, una misura che influisce sulla disponibilità interna e sulle strategie di distribuzione. Le limitazioni alle uscite verso l’estero sono parte della gestione nazionale delle risorse, ma nella pratica aggravano le tensioni sulle forniture nelle aree isolate come la Crimea.

Conseguenze quotidiane e prospettive per i cittadini

Per gli automobilisti locali, le restrizioni si traducono in code, spostamenti pianificati in base alla disponibilità di carburante e difficoltà per chi dipende da spostamenti frequenti. Le aziende di trasporto e i servizi essenziali hanno ricevuto priorità, ma la situazione rimane incerta per il pubblico generale fino a quando il flusso di rifornimenti non sarà stabilizzato.

In conclusione, la crisi del carburante in Crimea è il risultato di un mix di fattori: attacchi contro infrastrutture critiche, problemi logistici e misure statali straordinarie. Le autorità locali prevedono una finestra temporale di circa un mese per il riequilibrio, ma il ripristino pieno dipenderà dall’andamento della situazione militare e dagli interventi di manutenzione e sicurezza sulle rotte di rifornimento.