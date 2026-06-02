Come l'infrastruttura finanziaria sostiene la flotta ombra russa

Un'analisi sulle rotte finanziarie e assicurative che mantengono operative le navi russe soggette a sanzioni, con un focus sui rischi ambientali e sulle misure europee in preparazione

La cosiddetta flotta ombra russa continua a muovere greggio nonostante le restrizioni internazionali, grazie a una rete di servizi che comprende assicurazioni alternative, società di comodo e canali finanziari opachi. Anche se molti assicuratori occidentali si sono ritirati dopo l’invasione dell’Ucraina, indagini e analisti indicano che parte del rischio assicurativo e di riassicurazione finisce comunque per essere collegato ai mercati europei.

Per comprendere il fenomeno non basta seguire le navi: bisogna risalire il flusso di denaro, contratti e garanzie che permettono a una nave di attraccare, navigare e scaricare merci. È questa catena logistica finanziaria che Bruxelles intende colpire con il ventunesimo pacchetto di sanzioni e con iniziative mirate a smantellare gli strumenti che consentono la circolazione illegale del petrolio.

La funzione nascosta delle assicurazioni

In mare ogni petroliera ha bisogno di protezione e indennizzo per poter operare: senza polizze è difficile ottenere l’accesso ai porti e ai servizi portuali. Le navi della flotta ombra, spesso di bandiera estera e gestite da strutture societarie complesse, non usano i canali assicurativi tradizionali; invece ricorrono a meccanismi alternativi che comprendono società russe, intermediari e strutture di retrocessione del rischio che possono coinvolgere istituzioni finanziarie occidentali in modo indiretto.

Da dove passa il rischio

Secondo analisti di intelligence marittima, l’assicurazione di queste imbarcazioni è talvolta “lavata” attraverso intermediari che riconducono il rischio verso controparti con legami con i mercati europei. Questo non significa necessariamente che gli assicuratori europei firmino polizze dirette, ma che strumenti di riassicurazione, cartolarizzazioni o servizi finanziari collegati possono trasferire esposizioni nei circuiti occidentali.

Il ruolo degli intermediari e delle giurisdizioni permissive

Una componente chiave del sistema sono le registrazioni di comodo e la arbitrage regolatoria: alcune giurisdizioni offrono registri di bandiera permissivi e controllo limitato sulle società che si registrano. Questo facilita la creazione di catene proprietarie opache che rendono difficile tracciare l’origine dei soldi e delle polizze. Complessivamente, la flotta sfrutta la combinazione di navi datate, gestione frammentata e coperture assicurative non convenzionali per continuare a esistere.

Conseguenze ambientali e di responsabilità

Le navi impiegate dalla flotta ombra sono spesso vecchie e mal mantenute: ciò aumenta il rischio di incidenti e sversamenti. La mancanza di assicurazioni chiare rende anche più difficili i risarcimenti e la gestione delle emergenze marittime. Gli esperti avvertono che un grande disastro ambientale potrebbe essere il catalizzatore per un inasprimento delle garanzie richieste dai porti e dagli stati, ma finché i finanziatori diretti non vengono sanzionati, l’attività potrebbe proseguire indisturbata.

Le risposte dell’Unione europea

Bruxelles sta studiando misure più sofisticate per colpire le tubazioni finanziarie della flotta ombra. Tra le opzioni all’esame ci sono divieti mirati a fornitori di servizi marittimi, restrizioni sulle strutture di riassicurazione e una maggiore cooperazione tra Stati membri per intercettare flussi sospetti. I leader dell’UE hanno discusso un nuovo pacchetto sanzionatorio e il 18 giugno è prevista una discussione di alto livello per definire azioni coordinate.

Coordinamento e limiti politici

Non tutte le capitali europee sono favorevoli a misure estreme: alcuni governi temono effetti collaterali sulle proprie economie e chiedono valutazioni giuridiche molto precise prima di introdurre divieti generalizzati. I negoziatori dovranno quindi bilanciare l’efficacia operativa con il rischio di creare vuoti normativi o contenziosi internazionali.

Cosa succede se le misure falliscono

Se la tracciabilità dei flussi finanziari non viene rafforzata, la flotta ombra potrà continuare a generare ricavi per chiunque la supporti, contribuendo a finanziare il conflitto e a eludere il tetto dei prezzi imposto dal G7. Gli osservatori sottolineano che la soluzione richiede un approccio “whole of route“: non solo sanzioni dirette, ma anche controllo sui servizi di supporto, sulle attività bancarie e sui prodotti assicurativi che alimentano il sistema.

In conclusione, spezzare la rete che sostiene la flotta ombra richiede di guardare oltre le navi e mappare i flussi che collegano porti, compagnie di assicurazione, broker e istituzioni finanziarie. Solo così sarà possibile limitare la continuità operativa di queste imbarcazioni e ridurre il rischio ambientale ed economico associato alla loro attività.