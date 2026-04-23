Capitano rilasciato, la nave Caffa resta bloccata per documenti falsi

Il comandante della Caffa è stato liberato dalla custodia svedese: le autorità mantengono però il fermo dell'imbarcazione e procedono sull'accertamento dei documenti falsificati

La vicenda della nave Caffa, fermata nelle acque svedesi, ha assunto contorni giudiziari e tecnici che restano ancora da chiarire. Secondo le autorità, la motonave battente presunta bandiera della Guinea è stata ispezionata il 7 marzo dopo un controllo di polizia marittima; a bordo si trovavano undici membri dell’equipaggio, la maggior parte dei quali cittadini russi.

L’operazione ha avviato un fascicolo per documenti falsi e possibili violazioni delle norme sulla sicurezza navale e della normativa internazionale.

La procura svedese ha ora disposto il rilascio del comandante, un cittadino russo, ritenendo che dalle indagini non sia stato possibile confutare la sua versione secondo cui non era a conoscenza della falsificazione dei certificati di registrazione.

Il senior prosecutor Adrien Combier-Hogg ha dichiarato che, nonostante permanga il sospetto sulla natura contraffatta dei documenti, la difesa del capitano non è stata smentita dalle prove raccolte fino a oggi. L’imbarcazione, tuttavia, non è tornata in navigazione e resta soggetta a misure amministrative.

Accuse, difesa e rilascio del comandante

Le imputazioni mosse inizialmente contro il comandante riguardavano l’uso di documenti contraffatti e la violazione delle norme di sicurezza marittima, ipotesi con cui le autorità hanno giustificato la detenzione cautelare.

Il capo dell’accusa ha spiegato che il sospetto ha sostenuto di ignorare la falsità dei certificati e che, dopo approfondite indagini, non è stato possibile dimostrare il contrario. Questa dinamica mette in luce il confine tra responsabilità penale personale e responsabilità legata alla catena documentale dell’imbarcazione: la procura continua a valutare se esistano elementi per procedere in altra sede.

Gli elementi contro i documenti

Le verifiche hanno indicato che i certificati che attestano la registrazione sotto la bandiera della Guinea sono probabilmente falsificati. Le autorità hanno annunciato l’intenzione di avviare una procedura speciale per ottenere l’ordine del tribunale volto alla distruzione o al sequestro dei documenti artefatti. Tale misura si inserisce nella strategia investigativa volta a impedire che i falsi certificati continuino a circolare e ad essere utilizzati per aggirare controlli internazionali, con potenziali effetti anche sul piano delle sanzioni economiche e dell’assicurazione marittima.

Lo stato tecnico della Caffa e le restrizioni alla navigazione

Indipendentemente dall’esito delle questioni documentali, la Caffa è stata dichiarata non idonea alla navigazione per deficienze tecniche e di sicurezza: l’autorità dei trasporti svedese ha confermato che l’imbarcazione rimane ancorata al largo della costa meridionale del paese in attesa di interventi. Il funzionario Mikael Andersson ha spiegato che sono in corso lavori per sanare le carenze riscontrate e che nuove ispezioni stabiliranno se la nave potrà riprendere il mare. Finché le condizioni non saranno ritenute conformi, il divieto di utilizzo resta in vigore.

Procedure amministrative e possibili conseguenze

Oltre alle azioni penali e alla confisca dei documenti, sono previste verifiche amministrative sulla proprietà e sui rapporti contrattuali dell’imbarcazione. La combinazione tra difetti di sicurezza e falsificazione della bandiera può comportare sanzioni amministrative, richieste di riparazione e, in casi estremi, il fermo prolungato o la confisca. Le autorità svedesi stanno dunque coordinando controlli tecnici e atti giudiziari per stabilire responsabilità e impedire che l’unità torni a operare in condizioni non conformi.

Il quadro più ampio: la cosiddetta “shadow fleet” e il controllo marittimo

La vicenda del Caffa è stata inquadrata dalle fonti come collegata a fenomeni più estesi di imbarcazioni che operano con documentazione irregolare per eludere restrizioni internazionali; il termine shadow fleet viene impiegato per indicare una rete di navi spesso datate, scarsamente assicurate e impiegate per aggirare sanzioni o limiti commerciali. Questo contesto spiega l’attenzione rafforzata delle autorità marittime europee e le recenti intercettazioni e ispezioni, tra cui il rilascio dopo breve fermo di altre due navi segnalate nei controlli.

In definitiva, il rilascio del comandante non chiude la vicenda: la partita giudiziaria prosegue sulle prove documentali e sulle condizioni tecniche dell’imbarcazione, mentre le autorità mantengono misure cautelari sulla nave Caffa. L’evoluzione del caso sarà determinata dagli esiti delle analisi forensi dei documenti, dalle ispezioni tecniche e dalle eventuali iniziative giudiziarie volte a impedire che certificati falsificati tornino a essere utilizzati nel traffico marittimo internazionale.