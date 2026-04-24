Classici russi con avvisi: perché Pushkin, Gogol e Bulgakov vengono etichettati

Classici russi con avvisi: perché Pushkin, Gogol e Bulgakov vengono etichettati

Le principali librerie digitali russe hanno applicato avvisi su opere classiche citando la nuova legge sulla propaganda di droga, sollevando dubbi su errori di classificazione e sull'impatto sulla letteratura

Negli ultimi giorni diverse librerie digitali e portali russi hanno cominciato ad apporre avvisi riferiti a contenuti legati alla droga su raccolte e romanzi di autori come Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Ivan Turgenev e Mikhail Bulgakov. Queste segnalazioni sono comparse su piattaforme note come LitRes, il servizio KION Stroki di MTS e su schede prodotto di Ozon, nonché su cataloghi istituzionali della città di Mosca.

L’iniziativa è legata ad aggiornamenti normativi che hanno introdotto obblighi di etichettatura per i contenuti ritenuti promuovere sostanze stupefacenti.

Il quadro normativo e le specifiche etichette

Le modifiche normative che impongono l’etichettatura sono entrate in vigore il 1 marzo 2026; la legge definisce come propaganda di droga la diffusione di informazioni su produzione, conservazione, trasporto e vendita di narcotici, oltre alla rappresentazione che renda l’uso di droghe attraente o socialmente accettabile.

Il testo stabilisce inoltre l’obbligo di applicare avvisi quando sostanze narcotiche o piante psicotrope costituiscono una parte integrante dell’idea artistica giustificata dal genere. Per le violazioni sono previste sanzioni pecuniarie che vanno da 2.000 a 1.500.000 rubli, equivalenti secondo le fonti a circa 26 fino a 19.950 dollari.

Esenzioni e ambiguità

La legge prevede che le pubblicazioni pubblicate prima del 1 agosto 1990 siano esentate dall’obbligo di etichettatura; nonostante ciò, molte opere moderne o raccolte rieditate dopo quella data sono state sottoposte al nuovo filtro. Autorità come la Russian Book Union avevano suggerito elenchi di titoli da segnalare, ma le opere indicate dalle piattaforme non coincidono con quei suggerimenti. Inoltre, parlamentari come Pavel Krasheninnikov, a capo della commissione sulla costruzione dello Stato, avevano assicurato che alcuni classici non sarebbero ricaduti sotto l’obbligo, lasciando lo scenario legislativo avvolto da incertezze.

Opere e casi concreti: classificazioni discutibili

Tra i testi segnalati figurano una raccolta di poesie di Pushkin (1814–1836), le storie di Gogol come “Il naso“, “Viy” e “Il cappotto“, e opere di Turgenev tra cui “Asja” e “Padri e figli“. Anche raccolte di racconti per bambini di Leo Tolstoy e diversi testi di Bulgakov — tra cui “Morfina“, “La guardia bianca” e “Il maestro e Margherita” — hanno ricevuto avvisi. In molti casi le citazioni di sostanze sono circoscritte o contestualizzate come uso medico, rendendo la segnalazione discutibile.

Errore umano e automazione

Secondo inchieste giornalistiche, parte delle etichette potrebbe derivare da singole menzioni di sostanze nel testo o da sistemi di classificazione automatica che intercettano parole chiave senza valutarne il contesto. Esiste inoltre la segnalazione che le autorità abbiano sviluppato un programma con intelligenza artificiale volto ad assistere editori e distributori nella censura o nella verifica dei contenuti, aumentando il rischio di falsi positivi quando l’algoritmo non distingue tra uso terapeutico e glorificazione dell’uso illecito.

Impatto culturale e reazioni

L’apposizione di avvisi su testi canonici ha suscitato timori nel mondo culturale: critici e bibliotecari avvertono che l’etichettatura indiscriminata possa trasformare il patrimonio letterario in materiale da regolamentare in modo improprio, indebolendo il diritto alla circolazione delle idee e influenzando la fruizione scolastica e accademica. Per molti osservatori, il problema non è tanto l’esistenza della norma quanto la sua applicazione pratica e la possibilità che il criterio dell’integralità artistica venga interpretato in modo estensivo e arbitrario.

Prospettive e possibili sviluppi

Resta da vedere se gli editori e le piattaforme rivedranno le etichette dopo segnalazioni di errore o ricorsi formali, e se verranno pubblicate linee guida più dettagliate per distinguere tra citazioni storiche, uso medico e promozione. Nel frattempo, la vicenda pone interrogativi sul ruolo delle tecnologie di moderazione automatica e sulla protezione del patrimonio culturale davanti a normative che, nate con intenti di salute pubblica, rischiano di avere conseguenze inattese sulla circolazione dei classici.