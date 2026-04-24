Ricina confermata nei campioni ematici: indagini aperte sul caso di Pietracatella

Due decessi avvenuti tra la fine di dicembre e i mesi successivi hanno portato a indagini complesse e a un lungo lavoro di laboratorio. Il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, coordinato dal prof. Carlo Alessandro Locatelli, ha reso noti i risultati delle indagini tossicologiche su campioni ematici appartenenti a madre e figlia decedute a Pietracatella: le analisi hanno evidenziato la presenza di ricina, la proteina tossica derivata dai semi della pianta Ricinus communis.

Questo dato è stato ottenuto dopo una serie di verifiche mirate e successive controanalisi volte a escludere possibili interferenze.

La scoperta è il frutto di un percorso diagnostico che ha richiesto tempi e competenze specialistiche: un primo segnale è stato comunicato il 6 marzo, poi sono seguite settimane dedicate a test ulteriori e confronti con laboratori esterni. Le concentrazioni rilevate nei campioni sono state giudicate compatibili con un quadro di intossicazione acuta, e il rapporto finale è stato inviato all’autorità giudiziaria competente.

Tuttavia, la conferma analitica non risolve automaticamente le questioni sulle modalità di esposizione, che restano al centro delle indagini.

I risultati delle analisi e la loro significanza

Le verifiche hanno portato a un esito coerente: in tutti i campioni ematici analizzati è stata rilevata la presenza di ricina. Le concentrazioni, secondo il rapporto, sono tali da poter spiegare i segni clinici osservati nelle pazienti e sono compatibili con un evento tossico acuto.

È importante sottolineare che la rilevazione di una proteina ad alta tossicità come la ricina richiede metodi sensibili e specifici, e che la diagnosi non si basa su un singolo test ma su una serie di analisi incrociate volte a confermare l’origine della positività e a escludere falsi positivi o contaminazioni.

Metodologia e laboratori coinvolti

Per garantire robustezza ai risultati, il Centro Antiveleni Maugeri ha lavorato con una rete di istituzioni specialistiche: oltre ai laboratori interni, hanno partecipato i Dipartimenti di Chimica e di Tossicologia forense dell’Università di Pavia, l’IRCCS Policlinico San Matteo, gli istituti zooprofilattici di Lombardia ed Emilia-Romagna (Izsler di Brescia e di Bologna) e il Centro Ricerche Marine di Cesenatico-Cervia. Le analisi sono state eseguite con protocolli rigorosi e ripetute con tecniche differenti allo scopo di garantire la massima affidabilità e di evitare interferenze analitiche che possano confondere l’interpretazione.

Quadro clinico e correlazione con i riscontri di laboratorio

I sintomi manifestati dalle due donne, caratterizzati in principio da disturbi gastrointestinali e accessi multipli al pronto soccorso, hanno poi evoluto in un peggioramento sistemico compatibile con una compromissione multiorgano. Il rapporto del Centro Antiveleni sottolinea la coerenza tra il quadro clinico osservato e la diagnosi di intossicazione da ricina, rafforzando l’interpretazione del dato analitico. Tuttavia, la sola presenza della sostanza nei campioni non ricostruisce da sola la catena degli eventi che ha portato all’esposizione.

Limiti diagnostici e punti aperti

Anche con risultati analitici solidi permangono questioni non risolte: non è stata ancora chiarita la via con cui la ricina è entrata nell’organismo delle vittime, né l’eventuale sorgente della sostanza. L’indagine dovrà esaminare tracce ambientali, alimenti, contesti domestici e ogni possibile vettore biologico o chimico. Le autorità stanno quindi proseguendo le attività investigative su più fronti, integrando dati tossicologici, medico-legali e ricognizioni sul campo per cercare di ricomporre la dinamica dell’accaduto.

Prossimi passi: indagine giudiziaria e analisi complementari

La relazione conclusiva è stata trasmessa alla Procura che continua le indagini, utilizzando gli esiti analitici come elemento probatorio centrale. Saranno necessari ulteriori approfondimenti, sia di laboratorio sia investigativi, per individuare responsabilità e ricostruire le modalità di esposizione. Il caso di Pietracatella, con la conferma di ricina nei campioni, rimane un esempio di come la collaborazione tra centri specialistici e istituzioni sia fondamentale per affrontare eventi tossicologici rari e complessi.

In sintesi, il contribuito tecnico del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia ha prodotto una conferma analitica significativa, ma la catena causale e la provenienza della sostanza restano elementi chiave ancora da chiarire. Le indagini proseguiranno fino a che non si otterranno elementi concreti che colleghino la presenza della sostanza a modalità precise di assunzione o a fonti individuabili.