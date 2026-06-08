Loggionisti in rivolta:

Il Teatro alla Scala di Milano è stato teatro di una protesta dei loggionisti contro l'aumento dei biglietti e degli abbonamenti per la prossima stagione.

Il Teatro alla Scala di Milano, tempio della lirica e della cultura, è stato scenario di una vivace protesta nella serata dell’8 giugno 2026. Poco prima dell’inizio dell’opera Carmeni loggionisti hanno lanciato volantini dal loggione con messaggi chiari come “Contro l’espulsione degli abbonati” e l’appello per “un teatro per tutti”.

La contestazione, attesa e puntuale, ha visto i loggionisti manifestare il loro profondo dissenso contro l’annunciato aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, previsto per la prossima stagione.

I loggionisti, storici frequentatori della Scala, hanno espresso il loro disappunto attraverso volantini distribuiti durante la rappresentazione.

Le richieste dei loggionisti

Le richieste dei loggionisti sono state articolate e precise. Tra le principali richieste figura il ritiro della riclassificazione dei biglietti del secondo ordine di loggione, che costeranno come il primo, quindi da un massimo di 100 a 130 euro.

Inoltre, i manifestanti chiedono una tariffa protetta per tutti gli spettatori con disabilità, “sganciata dal listino”.

Il teatro ha annunciato che cancellerà l’aumento deciso lo scorso anno per i posti di chi si trova in sedia a rotelle, che non costeranno più 130 ma 80 euro. L’intento è lasciare invariati gli altri posti con uno sconto del 25% rispetto al biglietto, quindi legato agli stessi aumenti dei normali biglietti.

Le motivazioni della protesta

Le richieste sono state fatte “contro l’espulsione degli abbonati e del pubblico storico, per un teatro di tutti”. I loggionisti lamentano aumenti in due stagioni che in alcuni abbonamenti arrivano al 52%. Più in generale, criticano l’introduzione di aumenti che gravano sul pubblico popolare storico di un teatro che vive per circa un terzo di risorse pubbliche e che la legge vincola alla formazione culturale e sociale della collettività.

Il ruolo storico dei loggionisti alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è uno dei più celebri teatri d’opera al mondo, noto per la sua ricca storia, la sua imponente architettura e la qualità eccelsa delle sue produzioni. I loggionisti rappresentano una componente storica e vitale del pubblico scaligero, spesso protagonisti di manifestazioni di consenso o dissenso durante le rappresentazioni, a testimonianza di un legame profondo.

La galleria, in particolare, è tradizionalmente frequentata da appassionati che seguono la stagione lirica con grande partecipazione. Le politiche di prezzo e abbonamento della Scala sono regolate dal teatro stesso, che ogni anno definisce le modalità di accesso e i costi per le varie tipologie di posti, influenzando direttamente la composizione del suo pubblico.

La contestazione dell’8 giugno 2026 si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso l’accessibilità culturale e la partecipazione del pubblico alle attività dei grandi teatri italiani, un tema di rilevanza sempre maggiore nel dibattito pubblico.