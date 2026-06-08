Ballottaggi, Lecco torna a destra e il centrodestra punta sull'unità

Il centrodestra registra risultati positivi a Lecco e Macerata ma la parola d'ordine rimane coalizione. L'attenzione è ora sulle mosse di Vannacci e sul rinnovamento interno alla Lega e a Forza Italia.

Il quadro uscito dalle amministrative aggiornato al 08/06/2026 mostra un centrodestra che celebra senza enfasi: i ballottaggi non hanno consegnato ribaltamenti generalizzati, ma ci sono risultati significativi che richiedono letture politiche attente. Tra i dati concreti emergono il ritorno a destra di Lecco dopo 20 anni e la conferma di Maceratasegni di un radicamento territoriale che la leadership della coalizione ha sottolineato.

Il messaggio ufficiale arriva dalla premier Giorgia Meloniche interpreta il voto come una conferma: «conferma ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori» e traccia la linea per il prossimo periodo politico con l’invito «Avanti così, con serietà e concretezza». Commenti più misurati giungono anche da Antonio Tajani e Matteo Salviniche registrano risultati senza amplificare i toni.

Esiti dei ballottaggi: Lecco, Macerata e il bilancio politico

Il successo a Leccodopo due decenni, rappresenta un segnale locale ma significativo per la coalizione: rafforza la narrativa del radicamento sul territorio e offre un argomento politico nella comunicazione pubblica. Pure la riconferma di Macerata consolida presenze chiave. Nel complesso i ballottaggi si chiudono in una sorta di pareggio rispetto agli avversari, senza però scongiurare la necessità di guardare alle dinamiche interne e alle possibili fragilità.

La variabile Vannacci e gli equilibri nella maggioranza

Una delle tensioni principali è rappresentata dall’emergere di Vannacci come elemento potenzialmente capace di modificare gli equilibri parlamentari. L’ex numero due della Lega si appresta a dare vita a Futuro Nazionale con la prima assemblea costituente prevista nel fine settimana a Romaun atto che definirà gerarchie, ruoli e regole del nuovo soggetto politico. Nel gruppo parlamentare i cosiddetti vannacciani sono attualmente 8bastano due deputati in più per ottenere la costituzione di un gruppo alla Camera, secondo il regolamento vigente, e questa prospettiva alimenta apprensioni nella maggioranza.

Il caso Vigevano e le ripercussioni sulla Lega

La contesa a Vigevanonel provincia di Paviaè stata la vetrina dell’effetto Vannacci al primo turno: il candidato sostenuto da Furio Suvilla ha ottenuto il 14% dei consensi, fermando una Lega divisa e impedendole l’accesso al ballottaggio. Nonostante l’assenza di apparentamenti da parte dei vannacciani al secondo turno, a vincere è stato Previde Massarasostenuto da Forza Italiasegno che sul terreno elettorale ha prevalso comunque un elettorato orientato a destra. La reazione interna è stata netta: il commissario leghista nel Pavese, Gian Marco Centinaioosserva che gli elettori due settimane prima avevano deciso che “dovevamo stare all’opposizione e quindi ora la Lega starà all’opposizione“, sottolineando che «c’è tanto lavoro da fare nel partito».

Riorganizzazioni nei partiti: Lega e Forza Italia sotto osservazione

Sulla sponda leghista è in corso un processo di revisione: il segretario ha annunciato che dal consiglio federale previsto mercoledì potrebbero emergere indicazioni sul nuovo organigramma del partito. Alla domanda su un possibile ingresso di Luca Zaia tra i vice, la risposta ufficiale è stata stringata: «Lavori in corso», frase che certifica un percorso di restyling volto a contrastare una fase di calo dei consensi e il rischio che il nuovo partito di Vannacci si assesti vicino al quasi 7% stimato rispetto ai livelli della Lega.

Forza Italia e la spinta di Marina Berlusconi

Nel centrodestra non mancano i segnali di cambiamento anche in Forza Italia. Dietro le quinte, a spingere per un rinnovamento — soprattutto in chiave liberale e con candidature mirate per le prossime Politiche — sarebbe Marina Berlusconi. Nei mesi scorsi sono già state effettuate sostituzioni di capigruppo parlamentari e la famiglia Berlusconi ha reagito con irritazione alle recenti defezioni di deputati passati a FnVritenute scelte di dubbia affidabilità. L’obiettivo dichiarato è evitare errori di accoglienza che possano nuocere al profilo del partito in vista del prossimo anno elettorale.

Il bilancio complessivo di questa tornata amministrativa è quindi duplice: da una parte conferme territoriali che alimentano la narrazione di una coalizione solida; dall’altra, sfide interne che richiedono gestione politica attenta per evitare che nuovi soggetti o tensioni riducano il margine operativo della maggioranza. I prossimi giorni, con assemblee e decisioni sui ruoli interni, saranno cruciali per capire se il centrodestra saprà tradurre i risultati locali in un progetto unitario per il futuro.