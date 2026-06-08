Estrazione SuperEnalotto 8 giugno 2026: risultati, vincite e jackpot in crescita

L'estrazione del SuperEnalotto dell'8 giugno 2026 non ha assegnato il 6 né il 5+1; due punti 5 incassano 59.161,00 € ciascuno e il jackpot sale oltre 176 milioni di euro.

L’estrazione del SuperEnalotto di lunedì 8 giugno 2026 si è conclusa senza un vincitore per la prima categoria: non sono stati centrati né il 6 né il 5+1. La combinazione estratta e le quote assegnate confermano una nuova impennata del montepremi, che rimane tra i più alti in gioco.

In questa tornata il comportamento delle categorie inferiori e l’ammontare delle singole vincite evidenziano come la posta in palio continui a crescere, attirando l’attenzione dei giocatori in vista della prossima estrazione.

Combinazione vincente e numeri estratti

La sestina estratta il 8 giugno 2026 è composta dai numeri 28, 33, 51, 59, 82, 87. Il Numero Jolly è il 88mentre il Numero SuperStar è il 87. Questi valori determinano le varie classi di vincita: il 5+1 richiede di indovinare i cinque numeri principali più il Numero Jollymentre l’opzione SuperStar è un numero aggiuntivo che incrementa gli importi delle quote.

Distribuzione delle vincite e importi assegnati

In assenza di punti 6 e di punti 5+1le vincite principali di questa estrazione sono concentrate sulla categoria 5due quote si sono aggiudicate ciascuna 59.161,00 €. Le categorie inferiori hanno registrato numeri elevati di vincitori con importi minori: 290 punti 4 da 422,21 € ciascuno, 10.787 punti 3 da 33,81 € e 174.413 punti 2 da 6,46 € ciascuno.

Il totale del montepremi distribuito tra le categorie 5+1, 5, 4, 3 e 2 ammonta a 1.732.179,35 €.

Quote SuperStar

L’estrazione ha generato anche vincite legate al Numero SuperStar. Tra queste: una vincita nella fascia a quattro stelle da 42.221,00 €52 vincite a tre stelle da 3.381,00 €847 vincite a due stelle da 100,00 €5.570 vincite a una stella da 10,00 € e 12.535 vincite con 0 stelle da 5,00 €. Questi premi aggiuntivi mostrano come la scelta del SuperStar possa moltiplicare o integrare le vincite classiche.

Jackpot e prospettive per la prossima estrazione

Non essendo stato assegnato il 6il jackpot continua a salire: per la prossima estrazione è stimato in circa 176,8 milioni di euro. Nell’estrazione appena conclusa il valore del montepremi indicato era pari a 176.100.000 €una cifra che colloca il premio tra i più elevati della storia recente del gioco.

Da ricordare che l’ultima grande vincita milionaria registrata in passato è avvenuta a Desenzano del Gardadove un fortunato giocatore si aggiudicò oltre 35 milioni di euro; questo dato rimane un riferimento per le attese degli appassionati che sperano di centrare il prossimo colpo grosso.

Come influiscono le giocate sui costi e sulle possibilità

La schedina minima prevede una singola colonna pari a 1 euro per la combinazione standard; l’aggiunta del Numero SuperStar comporta un supplemento di 0,50 €per una giocata minima con Superstar pari a 1,50 €. È possibile effettuare giocate molto più ampie tramite i sistemi a caratura: la giocata massima comprende fino a 27.132 colonnecon quote condivisibili da più partecipanti a partire da importi unitari e con meccanismi che permettono di suddividere la partecipazione alle combinazioni.

Per la verifica delle vincite è disponibile l’app ufficiale del gioco e gli archivi online permettono di controllare i risultati e i premi delle ultime 30 estrazioni; tuttavia è sempre consigliabile confrontare i numeri sulle piattaforme ufficiali dell’ente regolatore prima di considerare una vincita come definitiva.

Avvertenza: il SuperEnalotto è un gioco d’azzardo riservato ai maggiori di 18 anni e può creare dipendenza patologica. Si raccomanda di giocare in modo responsabile.