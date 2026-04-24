Dopo un lungo periodo di cure intensive, arriva una svolta nel percorso clinico di una giovane paziente coinvolta nel grave incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. Le sue condizioni sono migliorate al punto da consentire il passaggio dalla terapia intensiva a una fase di degenza intermedia, segnando un momento importante nel processo di guarigione.

Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni: “La fase a rischio vita è superata”

Come riportato da Sky Tg24, il direttore del Centro grandi ustionati, Massimo Navissano, ha descritto in conferenza stampa il percorso affrontato da Elsa come complesso e segnato da difficoltà importanti: “Da quando è arrivata abbiamo dovuto affrontare delle complicanze veramente drammatiche e ne siamo usciti grazie al lavoro di tutti”.

Ha inoltre chiarito la scelta del trasferimento come fase di accompagnamento graduale: “per un passaggio intermedio, perché sia più dolce e meno drammatico il passare da una terapia intensiva e sub intensiva a casa”. Guardando all’evoluzione clinica, ha aggiunto: “contento” di poter dire che “la fase acuta, la fase a rischio della vita, è superata e adesso inizia la fase degli esiti”.

Il medico ha poi sottolineato la continuità delle cure anche dopo la dimissione dal reparto: “continueremo a seguirla e tornerà da noi anche in futuro per essere seguita per le cicatrici, per il trattamento, per tutto quello che comincia per un paziente ustionato quando si è chiusa la prima fase”. Infine ha evidenziato il ruolo multidisciplinare della struttura: “Questa è la forza di un centro come il nostro, dove oltre agli anestesisti, ai chirurghi plastici abbiamo coinvolto chirurghi generali, psicologi, psichiatri, gastroenterologi, dietiste, fisiatri e fisioterapisti, nefrologi, logopediste, una quantità di specialisti enorme che hanno vissuto e sono passati dentro il centro a seguire Elsa e gli altri pazienti”.

Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni: ora è pronta a un trasferimento

Come riportato dall’Ansa, è stata dimessa dal Centro traumatologico ortopedico (Cto) di Torino Elsa, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno avvenuto a Crans-Montana, nel locale “Le Constellation”. Dopo 58 giorni trascorsi in terapia intensiva all’interno del Centro grandi ustionati, la giovane ha lasciato il reparto ed è ora pronta a un trasferimento intermedio presso l’ospedale infantile Regina Margherita. Qui dovrebbe restare per alcune settimane prima del rientro definitivo a casa. Il passaggio, come spiegato dai medici, rappresenterebbe una fase di “demedicalizzazione”, pensata per rendere meno brusco il ritorno alla quotidianità.

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei genitori, dell’équipe sanitaria e dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. La ragazza era stata trasportata a Torino in elicottero da Zurigo il 26 febbraio, risultando l’ultima tra i feriti italiani a rientrare. Il suo quadro clinico, inizialmente estremamente critico a causa di infezioni e interventi ripetuti, ha richiesto una lunga degenza in terapia intensiva prima della stabilizzazione.