Iran, Trump: "Abbiamo messo fine alla guerra"

Iran, Trump: "Abbiamo messo fine alla guerra"

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti "hanno messo fine alla guerra". Donald Trump, dopo aver annunciato l'imminente firma dell'accordo con l'Iran, annuncia la conclusione del conflitto con Teheran. "Non so se avete sentito, ma abbiamo posto fine alla guerra oggi", dice il presidente americano in collegame...