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Milano, in due su monopattino contro auto: morto 19enne

Milano, in due su monopattino contro auto: morto 19enne

(Adnkronos) - Drammatico incidente stradale nella notte a Milano. La vittima è un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno a mezzanotte il mezzo a due ruote si è scontrato in via dell'Innovazione con un'auto guidata da ...

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(Adnkronos) – Drammatico incidente stradale nella notte a Milano. La vittima è un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno a mezzanotte il mezzo a due ruote si è scontrato in via dell’Innovazione con un’auto guidata da una 21enne. Per il giovane, immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda, non c’è stato nulla da fare.

Feriti, in maniera lieve, il giovane alla guida del monopattino, un 20enne, e la 21enne a bordo dell’auto.  

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