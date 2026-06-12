Mondiali 2026, Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1

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La Corea del Sud batte la Repubblica Ceca per 2-1 in rimonta a Guadalajara oggi venerdì 12 giugno nel match valido per la prima giornata del Gruppo A dei Mondiali 2026. La Repubblica Ceca passa in vantaggio al 59′ con il gol di Krejcl. La Corea del Sud ribalta tutto nell’ultima mezz’ora.

Hwang In-Beom pareggia al 67′ e Oh Hyeon-Gyu firma la rete del definitivo 2-1 all’80’.

Pronti, via e la Corea del Sud imprime un ritmo forsennato alla sfida. La selezione asiatica domina il possesso del pallone (61%) nei primi 20 minuti e costringe la Repubblica Ceca a mantenere un atteggiamento prudente. Seol Young-Woo spinge con continuità sulla fascia destra, Hwang In-Beom cerca la soluzione personale: occasioni vere, però, non si vedono fino agli ultimi minuti del primo tempo.

Al 39′ Son Heung-Min fa tutto da solo, slalom e conclusione di sinistro: palla ad un soffio dal palo.

Nel recupero, ancora chance per Son Heung-Min: riceve il pallone all’altezza del dischetto, avrebbe a disposizione un rigore in movimento ma perde l’attimo per la conclusione.

Il match è un monologo sudcoreano anche in avvio di ripresa. Al 51′, destro di Hwang In-Beom, la conclusione viene respinta e diventa un assist per Lee Jae-Sung: tap in impreciso e l’occasione evapora.

Al 57′ gioiello di Lee Jae-Sung, che imbuca per Son Heung-Min: cucchiaio per beffare il portiere Kovar, una deviazione salva la Repubblica Ceca.

Dal nulla, allo scoccare dell’ora di gioco, il gol della Repubblica Ceca quasi per caso. Lunga rimessa laterale, Krejcl approfitta della dormita della difesa coreana e di testa fa centro alla prima occasione: 1-0 al 59′.



La Corea del Sud, in svantaggio dopo aver dominato la partita, ha il merito di ripartire subito all’assalto. Al 67′ arriva il pareggio a dir poco meritato. Kang-In Lee costruisce, In-Beom Hwang entra in area e fa tutto alla perfezione: dribbling a rientrare, finta, tocco morbido e 1-1.

Il sorpasso arriva all’80. Cross da destra e Hyeon-Gyu Oh si fa trovare puntuale all’appuntamento: conclusione immediata, deviazione e palla in rete per il 2-1.

La Repubblica Ceca cerca l’assalto disperato nel finale, la Corea è comprensibilmente in riserva. La chance per il pareggio arriva in pieno recupero: Sadilek ha sul destro la palla del 2-2, Kim Seung-gyu para e blinda la vittoria.

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