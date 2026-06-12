In anteprima il video di "Imbarazzante" di Valeria Chiodelli

Milano, 12 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Imbarazzante” il singolo inedito di Valeria Chiodelli, brano frizzante e attuale, arrangiato e prodotto da Gianni Errera, disponibile in digitale (One Publishing E Music).Con il singolo “Imbarazzante”, Valeria Chiodelli non presenta soltanto una nuova canzone: apre ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso artistico.”Questa canzone parla in modo leggero e ironico, ma anche molto reale, di uno stereotipo maschile che conosciamo tutti, quello dell’uomo convinto di poter conquistare una donna con il successo, i soldi, l’aspetto fisico o un modo di fare arrogante e provocatorio.

Ma spesso succede che invece di colpire nel segno, crea imbarazzo ed è molto lontano da quello che una donna desidera davvero. Io cerco di comunicare, attraverso il mio lavoro – dice Valeria Chiodelli – che noi donne siamo forti, che possiamo farcela anche da sole, che possiamo benissimo andare avanti da sole se dall’altra parte c’è solo apparenza e superficialità.

Una donna ha profondamente bisogno di rispetto soprattutto e di semplicità e verità nei sentimenti. Un uomo d’amare e che la ami davvero. Ma poi non è così per tutti? Questa canzone è nata per mano del destino! Io e Gianni Errera, autore e produttore del brano, non ci conoscevamo ma per caso un giorno si è imbattuto in alcuni contenuti del mio profilo Instagram mi ha sentita cantare, e soprattutto ha notato il modo ironico e leggero con cui raccontavo le dinamiche tra uomo e donna.

Da lì ha deciso di contattarmi e si è proposto di scrivere e produrre per me un brano che mi rappresentasse e prendesse spunto proprio da quei temi di cui parlo spesso, mantenendo la stessa ironia e spontaneità che mi ha fatto avvicinare alle persone. La sua idea era quella di “cucirmi” addosso una canzone autentica, che sembrasse davvero parlare con la mia voce e il mio modo di essere e ci è riuscito perfettamente! Ed eccomi qui oggi a promuovere il mio singolo “Imbarazzante”. Il titolo è stata l’ultima cosa che abbiamo deciso insieme e visto che il testo parla anche di molte spiazzanti esperienze personali vissute, ci è sembrato l’aggettivo migliore per rappresentare il messaggio della canzone.Nel video, girato a Roma al Dotzero studio, regia di Valerio Polverari, in una dimensione astratta si alternano vari scenari che vogliono restituire dinamicità e gioco e fanno da cornice ad una presenza femminile che diventa autorevole ma allo stesso tempo divertente.