Can Yaman: dopo l'eroe figo vi sorprenderò con l'autoironia

Taormina, 12 giu. (askanews) – Can Yaman, sul red carpet del Taormina Film Festival, ha parlato del suo prossimo progetto a cui inizierà presto a lavorare e in cui si metterà alla prova con la commedia. L’attore e modello turco sarà in “Bro”, serie comedy di Giovanni Nasta, con cui ha recitato in “Viola come il mare”.”Dopo aver interpretato Sandokan non volevo interpretare un altro personaggio eroe figo, volevo sorprendere la gente, quindi ho comunicato questa mia idea, hanno scritto un copione, lo hanno accettato e faremo questa commedia tra un mese: un personaggio genio come avvocato ma privo di talenti sociali quindi sarà una specie di autoironia, una cosa che non ho mai fatto prima: mi darà la possibilità di improvvisare in un’altra lingua, in Turchia lo facevo tantissimo, in Italia ho trovato questa difficoltà di non poterlo fare, per la prima volta dopo cinque anni potrò farlo in italiano e questo mi emoziona tantissimo perché vuol dire che sono arrivato a un livello di cui posso godere”.