Un 19enne di Spinea, in provincia di Venezia, è stato trovato morto dopo giorni di ricerche seguiti alla sua scomparsa avvenuta all’inizio di giugno. Il ritrovamento ha posto fine alle operazioni di ricerca e ha aperto una fase di indagine per chiarire le cause del decesso, mentre la comunità locale resta profondamente scossa dalla vicenda.

Tragico epilogo per il 19enne scomparso a Spinea: trovato morto

Come riportato da Il Gazzettino, Il 19enne Mattia Testi, scomparso tra la notte del 4 e 5 giugno da Spinea, in provincia di Venezia, è stato purtroppo rinvenuto senza vita nella serata dell’11 giugno. Il corpo è stato individuato nei campi della zona di Fornase, non lontano da via Bennati e da un’area con un traliccio per le antenne telefoniche, a breve distanza dal punto in cui era stato visto per l’ultima volta.

Con il ritrovamento, le operazioni di ricerca sono state interrotte.

Per giorni il territorio era stato setacciato in modo capillare con l’impiego congiunto di forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale, supportati anche da elicotteri, droni e unità cinofile. L’area del rinvenimento, isolata e vicina a una proprietà privata, è stata immediatamente messa in sicurezza dai carabinieri e dai vigili del fuoco, che hanno effettuato i rilievi necessari in attesa dell’intervento del medico legale.

Trovato morto il 19enne Mattia Testi: indagini aperte e reazioni istituzionali

Le circostanze del decesso restano ancora da chiarire e saranno oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti. Secondo le prime informazioni emerse, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo. Tra le ipotesi al vaglio, si fa riferimento anche agli ultimi movimenti del ragazzo: si trovava al parco di via Bennati, dove avrebbe avuto un confronto con un amico prima di separarsi e allontanarsi; in quel contesto avrebbe anche danneggiato il proprio telefono cellulare.

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità locale. Il sindaco di Spinea Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell’amministrazione, sottolineando la vicinanza alla famiglia e il dolore condiviso da tutta la città dopo giorni di speranza. Anche il sindaco di Venezia Simone Venturini ha manifestato il proprio dolore, estendendo le condoglianze ai familiari, agli amici e all’intera comunità spinetense. Ora saranno le indagini a dover ricostruire con precisione quanto accaduto, mentre resta forte lo sconforto per una vicenda che ha profondamente colpito il territorio.

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