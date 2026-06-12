Incidente mortale a San Nicandro Garganico: un 17enne investito mentre rientra da una festa

Una notte di festa si è trasformata in tragedia per un giovane di 17 anni a San Nicandro Garganico. Scopri cosa è successo in via Torre Mileto.

Una notte di festa si è trasformata in tragedia a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Un giovane di soli 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno insieme ad alcuni amici. L’accaduto ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia del ragazzo e tra i suoi amici.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto, a circa un chilometro dal centro del paese. Il gruppo di amici si trovava all’altezza di una curva quando un’autovettura, guidata da un altro partecipante alla festa, ha travolto in pieno il 17enne. Nonostante i soccorsi siano giunti tempestivamente e abbiano tentato ogni manovra per salvare il giovane, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente per accertare le dinamiche dell’accaduto. Gli investigatori stanno conducendo una serie di accertamenti per ricostruire con precisione quanto avvenuto quella notte. Le indagini sono ancora in corso e potrebbero portare a ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

La famiglia del giovane

La famiglia del 17enne è molto conosciuta nella comunità di San Nicandro Garganico. Il padre del ragazzo è un consulente del lavoromentre la madre è un’insegnante. La notizia della tragedia ha colpito profondamente non solo i familiari, ma anche amici e conoscenti, che si stringono attorno a loro in questo momento di dolore.

La comunità locale è in lutto per la perdita di un giovane che aveva tutta la vita davanti a sé. L’incidente ha sollevato anche interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiore attenzione durante le feste notturne. Le autorità locali stanno valutando eventuali misure per prevenire simili tragedie in futuro.