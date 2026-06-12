Lula accusato di istigazione a delinquere: la denuncia di Flávio Bolsonaro alla Stf

In un clima politico sempre più acceso in vista delle elezioni presidenziali di ottobre, il senatore e precandidato Flávio Bolsonaro ha presentato una denuncia alla Corte Suprema brasiliana (Stf) contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva. L’accusa è grave: istigazione a delinquere.

Secondo il ricorso presentato, Lula avrebbe incoraggiato atti violenti nei confronti del parlamentare durante un discorso tenuto il 2 giugno nello Stato di Goiás.

Nel suo intervento, il capo dello Stato aveva difeso la necessità di punire chi promuove sanzioni straniere contro il Brasile, facendo riferimento a un episodio storico del XVIII secolo in cui un presunto traditore della patria fu impiccato.

Le accuse di Flávio Bolsonaro e la risposta di Lula

Flávio Bolsonaro sostiene che, per il ruolo istituzionale ricoperto da Lula, quelle dichiarazioni metterebbero a rischio la sua incolumità personale.

La denuncia arriva dopo che il presidente aveva accusato pubblicamente il senatore di aver chiesto al presidente statunitense Donald trump dazi più elevati sulle esportazioni brasiliane, un’accusa che l’esponente conservatore ha respinto con fermezza.

La tensione tra i due leader è evidente e riflette un momento di forte polarizzazione politica in Brasile.

Le elezioni di ottobre si preannunciano come un appuntamento cruciale per il futuro del paese, con accuse e controaccuse che si susseguono in un clima di crescente conflittualità.

Il contesto storico e le implicazioni politiche

Il riferimento storico fatto da Lula durante il suo discorso ha suscitato particolare attenzione. Il presidente ha citato un episodio del XVIII secolo in cui un presunto traditore della patria fu impiccato, un parallelo che molti hanno interpretato come un avvertimento ai suoi avversari politici. Questo tipo di retorica, secondo i critici, rischia di alimentare ulteriormente la divisione nel paese.

La denuncia di Flávio Bolsonaro alla Stf rappresenta un ulteriore capitolo di una lunga serie di scontri tra i due leader. In un contesto in cui le elezioni presidenziali si avvicinano, ogni dichiarazione e ogni azione vengono analizzate con attenzione, in un gioco di alleanze e contrapposizioni che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro politico del Brasile.

La Corte Suprema brasiliana dovrà ora esaminare la denuncia e decidere se ci sono elementi sufficienti per procedere. Nel frattempo, la tensione politica continua a crescere, con entrambi i leader che cercano di rafforzare la loro posizione in vista del voto di ottobre.