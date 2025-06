Dagli States arriva una notizia davvero shock, ovvero che il presidente Donald Trump presenterebbe i primi sintomi dell’Alzheimer. A dare l’allarma un parente stretto del Tycoon. Ecco di chi si tratta.

Donald Trump presenta segnali di Alzheimer: le allarmanti parole di un parente stretto

Fred Trump III, figlio del fratello maggiore di Donald, e quindi suo nipote, si è mostrato molto preoccupato per le condizioni di salute dello zio.

In particolare per la sua salute mentale. Il nonno, Fred Trump Sr è morto otto anni dopo aver contratto l‘Alzheimer, ovvero la forma più comune di demenza generativa progressivamente invalidante con esordio prevalentemente in età senile. Trump, ricordiamolo, ha 77 anni. Ma ecco cosa ha detto esattamente il nipote del presidente degli States.

Donald Trump presenta segnali di Alzheimer: le parole preoccupanti del nipote

In una intervista per SiriusXM, il nipote di Donald Trump, Fred Trump III, ha parlato delle condizioni di salute mentale dello zio, asserendo di aver riconosciuto dei segnali di Alzheimer, come era successo con il nonno: “non sono un medico, ma riconosco quei segnali”. Fred Trump III invita anche la famiglia di Donaldo a non sottovalutare la situazione ma anzi, di affrontare il tema, visto anche la posizione che ricopre il Tycoon. Infine Fred invita lo stesso Donald Trump a effettuare dei test cognitivi, tenendo soprattutto conto della genetica famigliare. Il nipote ha anche ricordato la difficoltà dello zio a mantenere la coerenza nei discorsi pubblici, uno dei segnali che lo hanno fatto preoccupare. Al momento non è arrivata alcuna replica dalla Casa Bianca, staremo a vedere se lo stesso Donald Trump dirà qualcosa in merito.