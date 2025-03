Il significato profondo di ‘Quando sarai piccola’

Simone Cristicchi ha recentemente affrontato le polemiche che hanno circondato il suo brano ‘Quando sarai piccola’, dedicato alla madre Luciana. A un mese dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, il cantautore ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle accuse di sfruttare il tema dell’Alzheimer per ottenere consensi. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristicchi ha sottolineato che il suo intento non era quello di focalizzarsi sulla malattia, ma piuttosto di raccontare una storia personale e universale.

La verità sulla madre di Cristicchi

Durante l’intervista, Cristicchi ha spiegato che sua madre ha subito un’emorragia cerebrale, e non soffre di Alzheimer come erroneamente riportato da alcuni media. “Non c’era motivo di smentire”, ha affermato, evidenziando il suo dispiacere per come il dibattito pubblico si sia concentrato più sulla malattia che sulle reali problematiche legate alla sanità pubblica e ai caregiver. Il cantautore ha lamentato che si è parlato troppo di sua madre e poco delle difficoltà che affrontano le famiglie con un parente malato.

Le polemiche e le critiche ricevute

Le polemiche sono state amplificate da