Con un gesto inaspettato, il presidente Usa Donald Trump ha reso pubblico un messaggio privato ricevuto da Mark Rutte, segretario generale della Nato. La condivisione di questo scambio su Truth ha subito attirato l’attenzione internazionale, offrendo uno sguardo sulle comunicazioni riservate tra due importanti leader globali. Ma cosa si sono detti davvero? Ecco il contenuto di questo messaggio e il contesto in cui è stato condiviso.

Chi è Mark Rutte: dal governo olandese alla guida della NATO

Mark Rutte, nato nel 1967 all’Aia, è un politico olandese noto per la sua carriera come Primo Ministro dei Paesi Bassi dal 2010 al 2024. Leader del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD), ha ricoperto anche ruoli di governo come Segretario di Stato per gli Affari Sociali e l’Occupazione e per l’Istruzione, la Cultura e la Scienza .

Nel 2024, Rutte è stato eletto Segretario Generale della NATO, succedendo a Jens Stoltenberg. La sua elezione è stata sostenuta da Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia, nonostante l’opposizione iniziale di alcuni paesi dell’Europa orientale. Alla guida della NATO, ha promosso il rafforzamento della difesa collettiva, spingendo per un aumento delle spese militari dei Paesi membri in risposta alle minacce globali.

Prima della carriera politica, ha lavorato nel settore privato per Unilever e come insegnante.

Usa e Ue: Donald Trump pubblica il messaggio privato ricevuto da Mark Rutte

Nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth uno screenshot di un messaggio privato attribuito a Mark Rutte, segretario generale della NATO, in cui si congratula vivamente per l’attacco ai siti nucleari iraniani.

Nel testo, Rutte usa un linguaggio piuttosto informale e lusinghiero, simile a quello che Trump stesso impiega su Truth, definendo l’azione americana straordinaria e un atto che nessun altro avrebbe osato fare.

“Sig. Presidente, caro Donald, Congratulazioni e grazie per la tua azione decisiva in Iran, è stata davvero straordinaria, e qualcosa che nessun altro ha osato fare. Ci rende tutti più sicuri. Stai per ottenere un altro grande successo all’Aja questa sera (al vertice Nato, ndr). Non è stato facile, ma li abbiamo fatti firmare tutti con un margine del 5%! Donald, ci hai portato a un momento davvero, davvero importante per l’America, l’Europa e il mondo. Riuscirai a ottenere qualcosa che NESSUN presidente americano è riuscito a fare da decenni. L’Europa pagherà in GRANDE misura, come dovrebbe, e sarà una tua vittoria. Buon viaggio e ci vediamo alla cena di Sua Maestà! – Mark Rutte”.

Rutte celebra l’accordo per aumentare le spese militari dei Paesi membri della NATO dal 2 al 5% del PIL entro il 2035. La questione sarà al centro della riunione NATO che si terrà all’Aia nei prossimi due giorni, la prima con la partecipazione di Trump da quando è tornato presidente. Bloomberg, Reuters e New York Times confermano l’autenticità del messaggio attraverso fonti interne alla NATO, mentre Rutte non ha ancora commentato né confermato il consenso alla pubblicazione.