Sembrerebbe sempre più vicino un accordo tra Usa e Iran per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto.

Stando alle ultime notizie sembrerebbe vicino un accordo tra Usa e Iran per mettere fine alla guerra con la conseguente riapertura dello Stretto di Hormuz. Ecco cosa ha detto Donald Trump in proposito.

Guerra Usa-Iran, Donald Trump: “Accordo vicino, Hormuz sarà riaperto”

Secondo quanto riportato da Axios, Usa e Iran starebbero lavorando a un’intesa preliminare della durata di 60 giorni che potrebbe aprire la strada a una de-escalation regionale.

Ieri sera, sul suo social Truth, Donald Trump ha scritto che “Sono nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove abbiamo appena concluso una telefonata molto proficua con i leader dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, Turchia, dell’Egitto, della Giordania e del Bahrein. La conversazione ha riguardata la Repubblica Islamica dell’Iran e ogni aspetto relativo a un Memorandum d’Intesa concernente la pace.

E’ stato pienamente negoziato un accordo, la cui finalizzazione è ora in corso tra gli Stati Uniti d’America, la Repubblica Islamica dell’Iran e i Paesi sopra elencati. Lo Stretto di Hormuz verrà riaperto.”

Guerra Usa-Iran, da Tehran: “Solo propaganda”

L’agenzia iraniana Tasnim riporta però che “la situazione dello Stretto di Hormuz non tornerà alle condizioni precedenti alla guerra.” Secondo l’agenzia l’Iran anche in caso di accordo con gli Usa intende continuare a esercitare la propria sovranità sullo stretto “in diversi modi”, con i dettagli che, come precisa l’agenzia, verranno rivelati più avanti.