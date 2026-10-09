"Sotto la soglia psicologica", sondaggi politici: quanto ha perso Schlein?

"Sotto la soglia psicologica", sondaggi politici: quanto ha perso Schlein?

La Supermedia YouTrend/Agi registra un calo del Pd, che scende al 20%, mentre Fratelli d’Italia sale al 27,3%. Ecco i dati sui sondaggi politici e le percentuali degli altri partiti.

La nuova Supermedia ridisegna gli equilibri nelle intenzioni di voto, i sondaggi politici: il Partito democratico arretra e si porta al 20%, mentre Fratelli d’Italia recupera terreno. Per Elly Schlein, un dato da osservare.

Sondaggi politici Schlein, il Pd scende al 20% nella Supermedia

Il Partito democratico perde 0,8 punti percentuali e arriva al 20%.

È il dato che sembrerebbe emergere principalmente della Supermedia YouTrend/Agi pubblicata venerdì 9 ottobre, elaborata sulle intenzioni di voto naturalmente a livello nazionale. La rilevazione mette in evidenza anche il recupero di Fratelli d’Italia, che sale al 27,3%, con un incremento di ben 0,3 punti rispetto alla precedente rilevazione dei sondaggi politici del 24 settembre.

Il quadro riguarda le principali forze politiche italiane, Il Movimento 5 Stelle guadagna 0,2 punti e raggiunge il 12,8%, mentre Futuro Nazionale scende al 7,6%, perdendo 0,2 punti. Un arretramento che interrompe, secondo quanto riportato dalla Supermedia, la precedente fase di crescita del movimento.

Tra gli altri partiti, Forza Italia si attesta al 7,3%, in calo di 0,1 punti.

La Lega resta stabile al 5,6%. Verdi e Sinistra guadagna invece 0,1 punti e arriva al 6,6%. Più indietro Azione, al 3,2%, in diminuzione di 0,2 punti, mentre Italia Viva sale al 2,3% e +Europa raggiunge l’1,7%. Noi Moderati rimane all’1,1%.

La fotografia è quella di una fase in cui le percentuali cambiano, ma non tutte nella stessa direzione. Il dato del Pd di Schlein si distingue per l’entità della flessione registrata nell’arco di due settimane. Certo è solo una dato momentaneo, ma che restituisce una potenziale fotografia del consenso nazionale.

Sondaggi politici, Schlein e il confronto tra le coalizioni

La Supermedia prende in esame anche gli equilibri tra le varie coalizioni. Nel confronto con le formazioni politiche del 2022, il centrodestra raggiunge il 41,2%, con una crescita di 0,1 punti. Il centrosinistra scende invece al 28,2%, perdendo addirittura 0,6 punti. Il Movimento 5 Stelle, considerato separatamente in questo schema, si attesta al 12,8%, mentre il Terzo Polo arriva al 6,9%, in aumento di 0,2 punti.

Nella rilevazione riferita alle coalizioni del 2026, il Campo largo si colloca al 43,3%, con una flessione di 0,3 punti. Il centrodestra è al 41,2%, mentre Futuro Nazionale raggiunge il 7,6%. Il Centro, infine, si attesta al 4,7%.

I numeri vanno letti tenendo conto del metodo utilizzato. La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata delle rilevazioni sulle intenzioni di voto, non il risultato di un singolo sondaggio. La ponderazione pubblicata l’8 ottobre considera indagini realizzate tra il 24 settembre e il 7 ottobre dagli istituti Eumetra, Ipsos, Noto, Only Numbers, Piepoli e SWG.

Quindi può ancora tutto cambiare, naturalmente.

Le variazioni indicate sono riferite alla Supermedia del 24 settembre. È su questo confronto che emerge il calo del Partito democratico, ora al 20%, mentre Fratelli d’Italia sale al 27,3%. Per Schlein e per il Pd, la rilevazione restituisce quindi un arretramento nei consensi stimati, all’interno di un quadro nazionale in cui anche gli altri partiti registrano diverse oscillazioni.