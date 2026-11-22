Tra vertici lampo, emendamenti e nodi aperti, la maggioranza cerca un'intesa sulla manovra. Exit tax, pensioni e condono sono i temi più contesi.

Il 18 novembre 2026 sono stati presentati circa 6.600 emendamenti alla manovra, un numero che la fonte definisce un record per questa legislatura. Dopo un vertice lampo tra i leader della maggioranza, il centrodestra continua a lavorare a modifiche limitate, concordate e coperte, ma i temi ancora aperti sono numerosi e sarà necessario un nuovo round tra i leader la prossima settimana.

Giorgia Meloni ha riunito in video Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti per oltre un’ora e mezza. Al termine del confronto sono stati fissati tre principi: procedere in modo “unitario”, mantenere “in ordine i conti pubblici” e garantire coperture “certe e puntuali”. Circa 2.000 emendamenti portano la firma della maggioranza, e ciascun partito mantiene alcune battaglie specifiche.

Exit tax e flat tax per i giovani

Sulla exit tax, l’imposta sulle plusvalenze per chi sposta la residenza fiscale all’estero, la soluzione sembra vicina. Un emendamento firmato da FdI innalza a 2 milioni la soglia dei redditi oltre la quale scatta l’imposta del 26%. La proposta distingue tra chi si trasferisce in Paesi che prevedono una tassazione e scambiano informazioni fiscali con l’Italia, e chi si sposta verso i cosiddetti “paradisi fiscali”.

Nel primo caso non sarebbe applicata la tassa, ma sarebbe obbligatorio un monitoraggio, pena una multa fino a 10mila euro. Il viceministro Maurizio Leo aveva già fatto riferimento alla volontà del governo di distinguere chi si sposta per fini elusivi dagli altri. Forza Italia chiede di portare la soglia a 5 milioni, mentre la Lega vuole escludere le partecipazioni in start up e Pmi innovative.

FdI propone anche una riscrittura della flat tax al 1% per le assunzioni dei giovani. La nuova versione prevede una detassazione al 50% dello stipendio, entro il limite annuo di 50mila euro, per i neoassunti e gli under 30. Per l’anno successivo il 30% del reddito sarebbe esentasse.

Pensioni, Superbonus e sanità

Sul fronte previdenza il confronto resta aperto attorno al fondo da 850 milioni previsto in legge di bilancio. La Lega vorrebbe destinarlo a Quota 64 e propone di alzare il fondo pensioni a 1,2 miliardi, finanziandolo con l’aumento di tre punti dell’Ires. FdI, con un emendamento a firma di Andrea Tremaglia, prevede invece di usare parte di quelle risorse per riaprire Opzione Donna per caregiver, invalide e disoccupate. Forza Italia e Noi Moderati chiedono di rivalutare pienamente le pensioni fino a 3mila euro, anziché 2.450 euro. Anche FdI ha presentato una proposta per la rivalutazione delle pensioni fino a 5 volte il minimo.

La norma sullo spalmacrediti del Superbonus dovrebbe cambiare, con una traiettoria più morbida per le banche. Tra le ipotesi c’è il dimezzamento della diluizione delle compensazioni, da dieci a cinque anni, oppure l’introduzione di una franchigia. Sulla sanità gli alleati cercano circa 500 milioni, anche rimodulando la social card per gli anziani e utilizzando fondi del Pnrr.

Il condono per le pratiche ferme

Sul condono la maggioranza sembra orientata a una soluzione che superi la sola riapertura per la Campania della sanatoria del 2003. L’intesa punta a fissare un termine entro il quale i Comuni dovranno rispondere alle vecchie domande, nel rispetto dei vincoli di legge, e a consentire alle Regioni di sbloccare le sanatorie del passato, anche quelle del 1994 e del 1985. FdI propone come limite temporale il 30 giugno 2027, mentre Salvini ipotizza un meccanismo di silenzio-assenso. Lupi precisa: “Non si tratta di aprire nuovi condoni” ma di rispondere alle famiglie in attesa “da 10, 20, 30 anni”.

Meloni ha rivendicato sui social la bontà delle misure: “Non è una manovra per ricchi e se qualche anno fa i soldi dei contribuenti servivano a salvare le banche. Adesso chiediamo alle banche di dare una mano a chi lavora. Giudicate voi quale strada vi sembra più equa”. Nel fine settimana i tecnici del Mef studieranno ulteriori coperture, con l’obiettivo di uscire dalla procedura di infrazione in primavera.