Al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, Chiara Ferragni ha chiuso definitivamente le speculazioni su una presunta relazione con Achille Lauro. Durante l'evento Vanity Fair Stories, l'imprenditrice ha affrontato anche il tema degli errori commessi nel periodo del Pandoro Gate e della gestione della privacy dei figli, in vista dell'uscita del suo documentario su Netflix.

La serata di sabato 21 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ha segnato un punto fermo nella narrazione pubblica di Chiara ferragni. Ospite dell’evento Vanity Fair Stories, dialogando con il direttore Simone Marchetti, l’influencer ha deciso di affrontare a viso aperto le indiscrezioni più insistenti degli ultimi mesi, chiudendo definitivamente il capitolo legato al presunto flirt con Achille Lauro.

La verità sui rumor sentimentali

Le voci sulla possibile storia clandestina erano iniziate nell’estate del 2024, rilanciate poi da Fabrizio Corona nel gennaio del 2025, che aveva accusato Ferragni di aver tradito Fedez con il cantante romano. Di fronte alle domande del pubblico, la risposta di Ferragni è stata netta e priva di ambiguità: «No, no, io e lui siamo solo amici».

Ha inoltre specificato: «Non c’è stato nulla, siamo solo amici».

Un dettaglio curioso emerso durante la conversazione riguarda la reazione dell’entourage dell’imprenditrice. Invece di esprimere disappunto per il pettegolezzo, alcune persone vicine a lei avrebbero commentato positivamente l’ipotesi, suggerendole che avrebbe fatto bene a frequentare il cantante perché «è un figo». Questa dinamica, raccontata con una punta di ironia, evidenzia come il gossip spesso distorca la realtà, trasformando amicizie professionali o personali in trame romantiche inesistenti.

Anche Achille Lauro aveva precedentemente preso le distanze dalle ricostruzioni giornalistiche, definendo le accuse «roba montata da terze persone» e dichiarandosi pronto a chiarire direttamente con Fedez se necessario, sottolineando che nessuno aveva mai confermato quelle versioni.

Gli errori del Pandoro Gate e la nuova consapevolezza

Oltre alla vita privata, Ferragni ha riflettuto sulle conseguenze professionali legate al cosiddetto Pandoro Gate. Ha ammesso che la sua apparizione a Che Tempo Che Fa nel marzo del 2024 fu un errore strategico. In quel momento, vincolata dai consigli legali e dalle indagini in corso, non era libera di parlare apertamente. Il risultato fu un’intervista percepita come evasiva, che attirò nuove critiche invece di placare l’ondata d’odio mediatico.

«Quando non sei libero di parlare è sbagliato parlare», ha riconosciuto l’imprenditrice digitale, ammettendo che tentare di dire qualcosa senza poter entrare nei dettagli rischiava solo di confermare le accuse di opacità. Oggi, con maggiore libertà narrativa, Ferragni sta ridefinendo il proprio rapporto con il pubblico, includendo una revisione critica delle scelte fatte negli anni precedenti.

La protezione dei figli e il cambiamento personale

Un aspetto significativo della trasformazione personale riguarda la gestione della privacy familiare. Ferragni ha confessato che lei e Fedez potrebbero aver sbagliato a esporre i figli così frequentemente sui social network. Attualmente, cerca di proteggere maggiormente la loro immagine, evitando pubblicazioni indiscriminate, segno di una maturità raggiunta dopo anni di esposizione totale della quotidianità domestica.

Il percorso di riappropriazione della propria storia culminerà lunedì 23 novembre con l’uscita su Netflix del documentario intitolato semplicemente «CHIARA». Il progetto ripercorrerà l’ascesa dell’imprenditrice, ma soprattutto il periodo buio successivo alla crisi del 2023, toccando temi come la depressione, la separazione e le responsabilità giudiziarie, offrendo finalmente quella versione completa che in passato le era preclusa.