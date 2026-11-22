Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Las Vegas, terzultima prova del Mondiale di Formula Uno 2026. La corsa, disputata nella notte del Nevada, si è rivelata una delle più intense degli ultimi anni, caratterizzata da sorpassi continui e battaglie ruota a ruota fino alla bandiera a scacchi. L’olandese della Red Bull ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Pisatri, completando un podio che rispecchia la lotta serrata vista in pista.

La strategia vincente di Verstappen e il dominio Red Bull

Il pilota olandese ha gestito al meglio l’utilizzo dell’energia e la tattica dei pit stop, nonostante le pressioni degli avversari nelle fasi finali. “Credo di non aver mai fatto una gara così, non in Formula Uno almeno. Direi surreale”, ha dichiarato Verstappen ai microfoni post-gara.

“È andato tutto bene fin dall’inizio – affera l’olandese della Red Bull – abbiamo azzeccato la tattica in termini di utilizzo dell’energia ma poi gli altri ci sono venuti dietro e le cose si sono un po’ complicate”.

Verstappen ha elogiato lo spettacolo offerto dal circuito cittadino, sottolineando come l’effetto scia abbia reso la competizione imprevedibile.

“Abbiamo fatto tutto bene: sorpassi continui, l’effetto scia era potentissimo, non si poteva venirne fuori”, ha aggiunto. Il riferimento alla stagione in corso evidenzia una crescita progressiva: “Questa stagione non era iniziata bene ma ora le abbiamo dato una bella svolta e stiamo ancora migliorando in vista del prossimo anno”.

Caos in casa Ferrari: penalità a Leclerc e commento di Vasseur

Grande protagonista negativo del GP è stata la Ferrari. Charles Leclerc ha chiuso decimo dopo aver ricevuto una penalità di 10 secondi per una manovra irregolare nei confronti del compagno di squadra Lewis Hamilton. L’episodio è avvenuto durante un duello acceso tra i due piloti italiani e britannici, culminato in un contatto che ha richiesto l’intervento dei commissari.

Le tensioni interne al team sono state confermate dalle parole del team principal Vasseur. Intervistato dopo la gara, il dirigente francese ha lanciato un messaggio forte sulla situazione dei suoi piloti: “Tra loro incompatibilità umana”. Questa dichiarazione apre scenari incerti per il futuro della scuderia di Maranello, mentre Hamilton ha definito “insensata” la sanzione inflitta inizialmente a lui per un taglio di pista, prima che l’attenzione si spostasse sull’incidente successivo.

Gli altri risultati e il calendario immediato

Quarta posizione per la Mercedes guidata da Kimi Antontelli, autore di una gara solida ma condizionata dalla gestione delle gomme e dai contatti a centro gruppo. Gasly ha terminato quinto, precedendo le altre vetture in classifica. La gara è stata costellata da episodi chiave, tra cui l’uscita di scena di Perez, Albon e Lindblad, oltre a diversi interventi della Safety Car che hanno rimescolato le strategie di pit stop.

Il Circus della Formula Uno si sposta ora verso il Medio Oriente. Il prossimo appuntamento è il Gran Premio del Qatar, previsto per la settimana successiva. I tifosi potranno seguire la diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e rivedere gli highlights del GP di Las Vegas on demand, dove sono disponibili anche le interviste esclusive e gli approfondimenti tecnici sulle dinamiche di gara.