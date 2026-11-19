La Serie C accelera verso il futuro grazie alla collaborazione con Sky. Tra nuovi spazi dedicati ai club, tecnologie di produzione avanzate e progetti per i giovani, la Lega Pro ridefinisce il proprio modello di business e visibilità.

Il panorama calcistico italiano continua a evolversi, con la Serie C che si posiziona come un laboratorio di sperimentazione e crescita. L’evento intitolato “Serie C Next Step”, tenutosi presso gli studi di Sky Italia a Milano Rogoredo, ha segnato un momento cruciale per la Lega Pro. Non si è trattato di una semplice presentazione, bensì di un bilancio strategico che guarda al consolidamento del campionato attraverso tre pilastri fondamentali: l’innovazione tecnologica nella produzione audiovisiva, la valorizzazione sistematica dei giovani talenti e la ricerca di una sostenibilità economica duratura.

Al centro del dibattito vi sono stati i progressi compiuti negli ultimi anni, frutto di una sinergia sempre più stretta tra le istituzioni sportive e i media partner. La presenza di figure chiave come Matteo Marani, presidente della Lega Pro, e Gianfranco Zola, vicepresidente vicario, ha sottolineato l’importanza di un approccio che vada oltre il semplice risultato sportivo, puntando sulla qualità complessiva del prodotto offerto agli appassionati e alle società affiliate.

Una nuova era per la produzione audiovisiva

Uno degli aspetti più rilevanti emersi durante l’incontro riguarda il potenziamento delle infrastrutture mediatiche. Sky, in qualità di produttore audiovisivo ufficiale del campionato fino al 2031, ha illustrato le novità tecniche che rivoluzioneranno la copertura televisiva della Serie C. Il progetto prevede l’installazione di nuove telecamere in tutti gli impianti sportivi, affiancate da regie moderne e studi all’avanguardia.

Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, ha evidenziato come questa evoluzione si basi su un modello tecnologico innovativo, caratterizzato dall’utilizzo di un’infrastruttura IP, dalla produzione da remoto e dallo Smart Gallery Hub. Questa architettura consente di rendere il racconto delle sessanta società partecipanti più ricco, dinamico e qualitativamente superiore, migliorando significativamente la visibilità di ogni singolo club.

Per supportare questa visione, Sky ha messo a disposizione dei club nuovi spazi dedicati all’interno della propria sede a Milano. Un gesto simbolico e pratico che rafforza il legame territoriale e offre alle dirigenze ambienti professionali per gestire la comunicazione e le relazioni istituzionali. Andrea Duilio, CEO di Sky Italia, e Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment, hanno accolto positivamente questa integrazione, sottolineando la cortesia e la collaborazione reciproca che caratterizzano il rapporto con la Lega Pro.

Formazione dei giovani e riforme strutturali

Accanto al progresso tecnologico, la Serie C riafferma il suo ruolo storico di palestra per i futuri campioni. Gianfranco Zola ha posto l’accento sulla necessità di sviluppare i talenti giovanili, citando esplicitamente la cosiddetta “Riforma Zola”. Questa iniziativa mira a valorizzare i settori giovanili delle proprietà della Serie C, creando percorsi formativi strutturati che permettano ai ragazzi di emergere non solo come atleti, ma come professionisti pronti per i palcoscenici maggiori.

La strategia di crescita intrapresa tre anni fa trova qui una sua logica continuità. Il campionato non vuole essere soltanto una categoria di transizione, ma un ecosistema virtuoso dove lo sviluppo sportivo e quello umano procedono di pari passo. La sostenibilità, tema caro al presidente Marani, si declina anche in questa ottica: investire sui giovani significa costruire un valore economico e culturale di lungo periodo, riducendo la dipendenza da acquisti esterni costosi e incerti.

Innovazione arbitrale e partnership digitali

Il percorso di modernizzazione coinvolge anche l’aspetto regolamentare e tecnico dell’arbitraggio. Durante l’evento, i vertici arbitrali rappresentati da Nicola Giovanni Ayroldi (Capo commissione CAN C) e Domenico Messina (Direttore tecnico AIA) hanno espresso soddisfazione per l’implementazione della tecnologia FVS (Football Video Support). Questo strumento rappresenta un passo avanti fondamentale per garantire equità e precisione nelle decisioni di campo, allineando la Serie C agli standard internazionali più elevati.

Un ulteriore tassello nell’ecosistema digitale del campionato è stato aggiunto con la presentazione ufficiale di come nuovo Live Stats Partner. Questa collaborazione porterà dati statistici aggiornati in tempo reale, arricchendo l’esperienza di analisi per giornalisti, addetti ai lavori e tifosi. La convergenza tra statistiche live, video support e produzione di alta qualità disegna un quadro completo di un campionato che si prepara ad affrontare le sfide future con strumenti competitivi e una chiara identità di marca.