Il 19 novembre l’azienda di Intelligenza artificiale Anthropic farà il suo esordio sul Nasdaq, il listino tecnologico con sede a New York. Nel nuovo ticker, il codice che identifica il titolo in Borsa, le prime tre lettere saranno “Ant”, che in inglese significa “formica”. Il nome è piccolo, ma la quotazione è tutt’altro che minuscola, e per il mercato rappresenta un test importante per il settore.

Un prezzo sopra la fascia prevista e una raccolta record

Il prezzo di collocamento è stato fissato intorno agli 83 dollari per azione, una cifra superiore alla fascia di 70 e 78 dollari inizialmente indicata. Secondo le ultime indiscrezioni, il titolo dovrebbe aprire in rialzo del 20%, fino a 100 dollari, rispetto al prezzo dell’offerta pubblica iniziale.

Gli operatori seguono con attenzione l’andamento della giornata, perché il primo prezzo di scambio fisserà il valore di riferimento per i mesi successivi.

L’operazione, se confermata, sarà la più grande Ipo della storia della Borsa. La raccolta complessiva è stimata in 94 miliardi di dollari, contro gli 86,2 miliardi raccolti da Elon Musk con la sua SpaceX a metà giugno.

Di questa somma, circa 68 miliardi arriveranno dalla vendita di azioni in Borsa, mentre altri 26 miliardi saranno generati da un collocamento privato già concordato con un gruppo di grandi aziende tecnologiche, tra cui Microsoft, Nvidia, Google e Amd.

Una società giovane e l’appoggio della Silicon Valley

Anthropic è stata fondata cinque anni fa da un gruppo di ex membri di OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT. L’azienda, con sede a San Francisco, è guidata da Dario Amodei, che ne è il Ceo. Il sostegno dei grandi gruppi della Silicon Valley è evidente: Amazon e Google detengono già quote della società, e l’accordo di collocamento privato è stato siglato in anticipo, prima del debutto.

Nel commentare l’operazione, Amodei ha espresso fiducia nelle potenzialità della tecnologia: “Credo che, se agiremo nel modo giusto, potremo dare vita a un’era di miracoli, in cui l’umanità sarà in grado di risolvere problemi che ci hanno sfidato per millenni”. La quotazione è anche un modo per raccogliere liquidità, che l’azienda potrà destinare alla propria crescita, mentre i dipendenti storici potranno vendere parte delle loro quote sul mercato aperto.

Il settore dell’IA e i dubbi sulla valutazione

La quotazione arriva in un momento delicato per il comparto tecnologico, che nelle ultime settimane ha segnato un calo. Il debutto è quindi osservato come una verifica della tenuta degli investimenti che hanno alimentato il settore dell’intelligenza artificiale. Nei primi scambi dei future, il Nasdaq segnava un rialzo di oltre il 2%, mentre l’entusiasmo verso i titoli dei semiconduttori si è riacceso, con Amd e Nvidia in progresso.

La valutazione dell’azienda resta però un punto aperto. Essendo una società quotata, il suo valore sarà ora determinato dal giudizio del mercato, e i primi giorni di negoziazione potrebbero essere molto volatili. Chi investe in azioni quotate in dollari, inoltre, è esposto al rischio di cambio tra euro e dollaro, oltre alla possibilità di perdere parte o tutto il capitale investito.