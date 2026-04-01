Mercati in ripresa dopo segnali di ritiro di Trump, rialzo della Borsa di Tokyo

La Borsa di Tokyo registra un forte rimbalzo all'apertura dopo segnali di un possibile allentamento delle ostilità tra Stati Uniti e Iran; rimane alta la volatilità su petrolio e valute come lo yen .

All’apertura delle contrattazioni a Tokyo del 01 aprile i listini hanno mostrato un recupero significativo dopo quattro sedute negative consecutive. Il Nikkei ha guadagnato terreno grazie a notizie che suggeriscono un possibile disimpegno statunitense nelle operazioni contro l’Iran; tuttavia, la situazione sul fronte energetico e lo stato dello Stretto di Hormuz mantengono un elevato grado di incertezza geopolitica.

Il rialzo mattutino è stato accompagnato da movimenti sul mercato valutario: lo yen si è attestato su livelli più forti nei confronti del dollaro e dell’euro, segnalando una reazione immediata alle notizie politiche. Nel frattempo, il petrolio ha mostrato oscillazioni accentuate e gli investitori hanno continuato a cercare rifugio in metalli preziosi come l’oro e l’argento.

Cosa è accaduto a Tokyo e perché

In apertura il Nikkei è salito dell’1,74% a quota 51.953,55, con un incremento di circa 889 punti rispetto alla chiusura precedente. Il movimento riflette, in parte, il prevalere di aspettative di una de‑escalation dopo resoconti di colloqui interni nell’amministrazione statunitense che indicherebbero la disponibilità a sospendere temporaneamente operazioni militari. Nonostante il recupero, gli analisti sottolineano che il rimbalzo è fragile a causa della persistenza di fattori come la chiusura parziale dello Stretto di Hormuz e le continue tensioni nella regione.

Movimenti valutari e segnali dagli investitori

Sul fronte delle valute lo yen si è rafforzato a 158,50 nei confronti del dollaro e intorno a 183,40 contro l’euro, a dimostrazione di una domanda per valute sicure e di interventi verbali da parte di funzionari giapponesi per sostenere la valuta. L’indice del dollaro, dopo cinque giorni di rialzi, ha mostrato una pausa, mentre i titoli di Stato Usa hanno visto un moderato aumento con il rendimento del decennale in lieve calo, segnalando un riposizionamento del mercato verso asset più difensivi.

Il quadro geopolitico che muove i mercati

Il Wall Street Journal ha riferito che il presidente degli Stati Uniti avrebbe manifestato la disponibilità a mettere in pausa la campagna militare contro l’Iran, anche nel caso in cui lo Stretto di Hormuz restasse parzialmente chiuso, rimandando un’operazione più complessa a un momento successivo. Secondo lo stesso resoconto, l’amministrazione ha chiesto al Congresso ulteriori fondi per l’operazione, una richiesta che incontra resistenze politiche. Sul terreno, sono continuati gli attacchi a navi mercantili, con il recente assalto alla petroliera Al‑Salmi.

Effetti sulle materie prime

Le notizie di un possibile alleggerimento delle tensioni hanno contribuito a riportare il petrolio da recenti picchi: il West Texas Intermediate si è posizionato intorno ai 103 dollari al barile dopo aver toccato livelli superiori, mentre il Brent si è avvicinato ai 113 dollari dopo essere salito in precedenza verso i 120 dollari. L’oro ha beneficiato della corsa agli asset rifugio, registrando un aumento intorno al 1% e segnali di acquisto anche sull’argento, che ha mostrato impennate superiori al 2%.

Reazioni in altre piazze e titoli da tenere d’occhio

Nonostante il recupero a Tokyo, molte borse asiatiche restano sotto pressione: il Kospi ha evidenziato perdite consistenti, amplificate dal calo dei titoli dei produttori di chip dopo lo scivolone di Micron Technology a Wall Street. Anche gli indici cinesi e l’Hang Seng hanno registrato flessioni, in parte mitigate da dati PMI positivi. In Europa i future indicano aperture in rialzo per l’Eurostoxx mentre a Piazza Affari l’attenzione resta su nomine e risultati societari.

Tra le notizie corporate degne di nota: il Garante della privacy ha applicato una sanzione di 31,8 milioni di euro a Intesa Sanpaolo; è previsto il perfezionamento dell’acquisizione di Acea Energia da parte di Plenitude entro il 15 aprile; Fitch ha posto i rating di Inwit in watch negativo. Inoltre, la governance di Mps è al centro di attenzione per valutazioni sulla consistenza dell’esperienza professionale del candidato AD.

Prospettive e rischi

Gli operatori restano cauti: un’eventuale conferma di disimpegno statunitense potrebbe ridurre la pressione sui prezzi energetici, ma la volatilità rimane elevata finché permangono attacchi e contromisure nella regione. Le decisioni politiche, le letture dei dati economici e le mosse delle banche centrali continueranno a influenzare la direzione dei mercati nei prossimi giorni.