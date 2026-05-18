Mercati asiatici volatile: Tokyo in lieve calo mentre il petrolio resta oltre 100 dollari

La seduta asiatica parte sottotono a Tokyo per lo stallo negoziale tra Iran e Usa e per il prezzo del petrolio sopra i 100 dollari; in evidenza il Kospi in rialzo e la volatilità delle valute

La prima seduta della settimana a Tokyo è iniziata con atteggiamento prudente: l’indice Nikkei ha segnato un calo molto contenuto dello 0,08%, fermandosi a 61.363,10 punti con una perdita di 46 punti, mentre il mercato sconta il riaccendersi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Gli investitori monitorano con attenzione lo stato dei negoziati dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump che ha definito la risposta iraniana “totalmente inaccettabile“; questo clima geopolitico mantiene il petrolio su livelli elevati, elemento chiave per la valutazione del rischio globale.

La pressione sul mercato non è limitata a Tokyo: lo Stretto di Hormuz resta in gran parte bloccato, con ripercussioni sulle forniture energetiche globali e sul sentiment degli operatori. Da un lato emergono segnali positivi in alcuni indici asiatici, dall’altro crescono i timori per un possibile ulteriore aumento dei costi delle materie prime.

Sui cambi si evidenzia volatilità: all’apertura lo yen si è deprezzato sul dollaro attestandosi intorno a 158,80, con oscillazioni anche rispetto all’euro; questa dinamica valuta influisce sui flussi di portafoglio tra Asia ed eccedenze di liquidità in dollari.

Mercati regionali: vittorie e fragilità

Il quadro asiatico risulta eterogeneo: in Corea del Sud l’indice Kospi si distingue con un rialzo marcato, riportando performance robuste grazie al settore semiconduttori e ai maggiori target di alcune banche d’investimento.

In Cina il CSI 300 ha registrato un progresso, sostenuto da segnali di ripresa dei prezzi alla produzione, mentre l’Hang Seng mostra qualche debolezza. In Giappone il Nikkei ha mostrato fluttuazioni: all’apertura lieve perdita (-0,08%) mentre in alcuni aggiornamenti intraday il calo è stato più accentuato (intorno allo 0,2%), complice la debolezza di singoli titoli come Nintendo, che ha subito una contrazione vicino al 10% dopo revisioni delle stime di vendita e l’aumento dei costi dei componenti.

Settori sotto osservazione

Tra i settori più sensibili emergono l’energia e l’elettronica: il rialzo del petrolio penalizza i margini dei produttori di elettronica che dipendono da catene di fornitura globali sensibili ai costi di trasporto e componenti, mentre favorisce società legate all’energia. Le banche e gli istituti finanziari calibrano le previsioni di utile in funzione della volatilità delle materie prime, e gli analisti rimangono attenti alle trimestrali e ai target aggiornati da grandi player come JPMorgan, che ha rivisto al rialzo le previsioni per il mercato coreano.

Petrolio, Stretto di Hormuz e impatti sull’offerta

Il greggio resta il fattore scatenante più visibile: diverse rilevazioni parlano di quotazioni sopra i 100 dollari al barile, con report che indicano il Brent a circa 105,78 dollari e il WTI oltre i 100 dollari, mentre altre fonti segnalano prezzi superiori ai 110 dollari in certe negoziazioni. Le interruzioni nei transiti attraverso lo Stretto di Hormuz e attacchi marittimi come l’incendio causato da droni su una nave al largo del Qatar accentuano i timori su un shock dell’offerta che alcune agenzie definiscono tra i più significativi degli ultimi periodi. La situazione logistica vede flussi limitati e spedizioni clandestine che non compensano i volumi preesistenti.

Proiezioni e reazioni degli operatori

Le principali banche d’investimento e i sondaggi interni indicano che la chiusura parziale o totale dei passaggi marittimi potrebbe protrarsi per settimane, con stime che prospettano interruzioni prolungate oltre la fine di giugno. Questo scenario alimenta il rialzo dei prezzi e rafforza la percezione del rischio inflazionistico, condizionando le decisioni di portafoglio. Gli investitori guardano anche agli sviluppi diplomatici, come l’incontro previsto tra il presidente Trump e il presidente Xi Jinping, che potrebbe influenzare indirettamente la stabilità regionale e le catene di approvvigionamento.

Elementi da monitorare nelle prossime sedute

Nel breve periodo gli operatori avranno sul tavolo dati macro statunitensi e una serie di trimestrali aziendali di rilievo che potrebbero amplificare o attenuare la reazione dei mercati: nomi come Cisco, Applied Materials, Nvidia e Walmart sono appuntamenti importanti per interpretare la robustezza della ripresa economica. Sul fronte geopolitico rimane centrale l’evoluzione dei negoziati Iran-Usa e la situazione nello Stretto di Hormuz. In questo contesto, la strategia degli investitori privilegerà probabilmente una maggiore diversificazione e posizioni più difensive finché la visibilità sull’offerta energetica e sui negoziati non migliorerà.