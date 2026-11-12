Kane batte il record di presenze, i Bellingham saranno i primi fratelli in campo e l’Inghilterra punta ai quarti.

Giovedì 12 novembre le tribune del Wembley Stadium saranno teatro di un confronto cruciale tra Inghilterra e Croazia nella UEFA Nations League di Gruppo A3. La partita, in programma alle 20:45 (19:45 GMT), deciderà chi accede ai quarti di finale: i Three Lions partono con nove punti e hanno bisogno solo di un pareggio, mentre la squadra dei Balci rimane terza, a un passo dal mantenimento nello spartiacque finale.

Harry Kane scrive la storia al Wembley

Il capitano inglese approda al campo con un trofeo nuovo di zecca: il Ballon d’Or, appena aggiunto al suo repertorio. Ma il vero simbolo della serata sarà la sua 126ª nazionale, che supera il record di Peter Shilton del 1990 e lo rende l’uomo più esperto nella storia del Trio.

Con 91 reti, Kane è già il marcatore storico dei Three Lions. “Sicuramente una delle più grandi conquiste della mia carriera”, ha dichiarato dopo aver ricevuto un caloroso applauso, sottolineando la coerenza e la dedizione che lo hanno portato a questo traguardo.

Kane, il capitano più esperto

Thomas Tuchel, commissario tecnico, ha definito il trequartista “il capitano perfetto, un leader esemplare”.

Il tecnico ha inoltre ribadito la sua intenzione di rimanere alla guida della nazionale almeno fino al Europeo 2028, nonostante l’interesse di club di prim’ordine. Le parole di Tuchel riflettono l’importanza strategica di avere in campo un attaccante che, oltre al ruolo di finalizzatore, incarna la mentalità vincente dell’intera rosa.

Croazia alla ricerca di riscatto e la sfida dei fratelli Bellingham

La Croazia arriva a Wembley con la voglia di rivincita dopo la ivernale disfatta per 7-0 subita lo scorso mese a Rijeka. Il tecnico Slaven Bilić ha sottolineato che l’obiettivo è chiudere al terzo posto per garantire la permanenza nella Nations League A. Parallelamente, l’Inghilterra potrà assistere a un momento raro: la possibile comparsa simultanea di Jude e Jobe Bellingham in campo. Jobe, convocato per la prima volta nella sua carriera dopo le brillanti prestazioni con il Borussia Dortmund e la guida della nazionale Under-21, ha commentato: “È un’emozione enorme poter giocare con il fratello”.

I Bellingham, prima coppia di fratelli in nazionale dal 2007

Se la scelta di Jobe verrà confermata, la coppia diventerà il 22° duo di fratelli a indossare la maglia inglese e la prima comparsa coniugata dai fratelli Gary e Phil Neville nel 2007. La loro presenza aggiunge un ulteriore elemento di drammaticità al match, con entrambe le nazionali che cercano punti fondamentali per la fase finale.

Quote degli allenatori, statistiche e formazioni probabili

Tuchel ha puntato sull’importanza di “non inseguire il risultato del precedente scontro, ma imporre il nostro gioco fin dal primo minuto”. “Ci aspettiamo una reazione dalla Croazia e vogliamo superare la sfida mentale”, ha aggiunto. Dal canto suo, Bilić ha ricordato ai suoi giocatori che “la prestazione contro la Spagna è lo standard da replicare”. Secondo il modello predittivo di Opta, l’Inghilterra ha una probabilità di vittoria del 67,2 %, la Croazia del 14,8 % e il pareggio è stimato al 18 %.

Nel loro incontro precedente lo scorso ottobre, gli inglesi avevano dominato con un 7-0, grazie a due reti di Kane e una di Bukayo Saka. L’affermazione di Tuchel: “Il livello è stato altissimo dall’inizio alla fine”. Dall’altra parte, i Croati sperano di ribaltare la situazione, puntando sulla compattezza difensiva e sulla capacità di sfruttare le occasioni create da Luka Modrić e Luka Vuskovic.

Formazione inglese: infortuni e probabili titolari

Tra le assenze nella rosa troviamo i difensori Ezri Konsa e Djed Spence, entrambi in fase di recupero, e Marc Guehi fuori per una lesione all’anca, sostituito da Dan Burn. Al centro della difesa possono vedere spazio James Hill, Jarrad Branthwaite o Ben White. L’attaccante Bukayo Saka resta fuori per un infortunio al quadricipite. Myles Lewis-Skelly è squalificato, mentre Declan Rice torna disponibile, accoppiato con Elliot Anderson a centrocampo. La formazione probabile è: Jordan Pickford – Lewis Hall, James Hill, Dan Burn, Ben White – Declan Rice, Elliot Anderson, Anthony Gordon, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Harry Kane.

Croazia: assenti, formazione e ultimi spunti

La formazione croata dovrà fare a meno di Ivan Perišić, espulso contro la Spagna, e dei difensori Josip Sutalo, Marin Pongračić, Andrej Kramarić e Franjo Ivanović. Si attendono nella linea difensiva Luka Vuskovic e Duje Caleta-Car, mentre Kristijan Jakic resta fuori per un infortunio al legamento del ginocchio. Il probabile eleven è: Dominik Livaković – Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Luka Stančić – Luka Modrić, Mateo Kovačić, Martin Baturina, Igor Matanović, Ante Budimir.

Con la partita in vista, i tre punti rimangono la chiave per l’Inghilterra, che punta a consolidare la posizione di capofila del girone, mentre la Croazia spera di rialzarsi e mantenere il suo posto nella massima categoria. Il Wembley promette emozioni, record e, forse, la prima apparizione congiunta dei fratelli Bellingham nella storia del calcio inglese.