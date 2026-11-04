Il Real Madrid ha annunciato la proposta di inserire Rafael Nadal nel proprio consiglio di amministrazione. La decisione, presa dal CdA della società, sarà sottoposta alla Assemblea generale dei Soci delegati per la ratifica finale. Nadal, già membro onorario del club e titolare del numero 67.788 di socio, accoglie con entusiasmo l’invito del presidente Florentino Pérez, definendolo un privilegio che vuole sfruttare per contribuire al futuro del Real.

Nomina di Rafael Nadal al consiglio di amministrazione

Il comunicato ufficiale del club sottolinea l’importanza di questa scelta, definendola “un motivo di grande orgoglio per il Real Madrid e per tutti i suoi sostenitori”. Viene evidenziato che la nomina sarà votata dai soci nella prossima assemblea, secondo le norme statutarie. Nadal ha ringraziato pubblicamente President Pérez e il Consiglio, affermando di aver accettato l’incarico “con grande entusiasmo, desideroso di apprendere e contribuire al meglio delle proprie possibilità”.

Il palmarès di Nadal e i valori condivisi con il Real Madrid

Il profilo sportivo di Rafael Nadal è leggendario: 22 titoli del Grande Slam, 92 titoli in singolare, due ori olimpici, cinque vittorie nella Davis Cup con la Spagna e la carica di numero uno mondiale distribuita su tre decenni differenti.

Il Real ha rimarcato che, oltre ai successi, Nadal è riconosciuto per umiltà, rispetto per gli avversari e un forte impegno nella beneficenza. “Tutti questi valori fanno parte dell’identità del Real Madrid, e Rafael Nadal li ha incarnati e difesi per tutta la sua carriera sportiva”, si legge nella dichiarazione rilasciata dal club.

Il contesto interno al Real Madrid e le implicazioni future

Nel giugno dello scorso anno Florentino Pérez, 79 anni, è stato riconfermato per altri quattro anni a capo del club, in seguito alla prima elezione presidenziale contestata in venti anni. La sfida di Enrique Riquelje, che ha ottenuto più di un terzo dei voti, ha rappresentato una critica al possibile ingresso di capitali esterni, dimostrando un notevole desiderio di mantenere il club nella proprietà dei soci. Da tempo circolano voci secondo cui Nadal avrebbe potuto essere considerato successore di Pérez, ma il campione di tennis ha più volte sminuito tali ipotesi, concentrandosi sul ruolo di consigliere. La sua presenza nel consiglio di amministrazione arriva, dunque, in un momento di rinnovata attenzione verso la governance e la cultura sportiva del Real Madrid.