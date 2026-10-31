Il derby di Halloween a San Siro sarà trasmesso in chiaro su Sky e NOW; scopri dove guardarlo e le ultime formazioni.

Sabato 31 ottobre, alle 20:45, San Siro ospita il tradizionale derby tra Milan e Inter. La sfida, che cade nella decima giornata di Serie A, è già al centro dell’attenzione per la sua importanza nella corsa al titolo e per la contrapposizione di due realtà in forme opposte. Il match è molto più di un semplice incontro sportivo: è un evento culturale per la città, un appuntamento televisivo per milioni di appassionati e un banco di prova per gli allenatori Ruben Amorim e Cristian Chivu.

Canali tv e streaming per il derby di San Siro

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Chi possiede un abbonamento Sky potrà inoltre seguirla in streaming tramite l’app Sky Go, senza costi aggiuntivi. Un’ulteriore opzione è la piattaforma NOW, dove è possibile guardare il match con lo stesso abbonamento.

In co-esclusiva, DAZN offrirà una seconda trasmissione, con commento di Pierluigi Pardo e analisi di Andrea Stramaccioni. Gli anteprime inizieranno alle 19:30, seguite da un approfondimento post-partita alle 22:45, con gli esperti in studio.

Probabili formazioni e assenze delle due squadre

Il Milan dovrebbe schierare Mike Maignan tra i pali, con una difesa composta da Mario Gila, De Winter, Pavlović e Diawara.

A centrocampo rientrano Modric, Rabiot (rientrato da infortunio) e Musah, mentre l’attacco vedrà Diego Moreira, Gonçalo Ramos e Pulisic. Fuori per infortunio Tomori e Saelemaekers.

L’Inter prevede in porta Lautaro Martínez, con una retroguardia formata da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo, Di ouf, Barella e Calhanoglu dovranno gestire il ritmo, affiancati da Mkhitaryan o Zieliński. L’ala sinistra è una scommessa tra Dimarco e Carlos Augusto, mentre l’attacco vede Thuram e Esposito a fare da punta. Tra gli assenti spiccano Lautaro Martínez, John Stones e Benjamin Pavard, tutti fuori per infortunio.

Statistica recente e impatto sulla classifica

Il Milan ha accumulato 18 punti nelle prime nove giornate, identico risultato della scorsa stagione allo stesso punto. Tuttavia, la recente sconfitta per 4-2 contro il Bologna ha spinto la squadra fuori dalla zona Champions, lasciando il tecnico Amorim con la pressione di recuperare terreno. L’Inter, al contrario, guida la classifica con 25 punti, frutto di vittorie su Venezia (2-0) e Bologna (3-1). Nei precedenti derby, i rossoneri hanno vinto tre delle ultime quattro sfide, ma non hanno ancora raggiunto tre successi consecutivi contro i nerazzurri. Dal punto di vista storico, l’Inter detiene il maggior numero di gol segnati (260) contro il Milan, mentre il duello ha già superato le 490 reti totali, avvicinandosi al traguardo dei 500 gol.

Guardare il derby dall’estero con una VPN

Chi si trovi fuori dall’Italia e desideri seguire il match può ricorrere a una VPN. Servizi come ExpressVPN consentono di impostare un server in un paese dove la trasmissione è disponibile (ad esempio il Regno Unito per la BBC Two, o gli Stati Uniti per i canali Sky). Dopo aver attivato la VPN, basta accedere a Sky Go o a NOW con le credenziali di abbonamento e lo streaming partirà senza restrizioni geografiche. È consigliabile cancellare la cache del browser prima di connettersi, per evitare eventuali blocchi.