Il calcio internazionale riaccende il dialogo con Pechino: le scuse di Mbappé e del Real Madrid sono state accolte, ma le conseguenze rimangono in bilico.

Il Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, è finito al centro di una tempesta diplomatica dopo aver commentato un meme considerato offensivo nei confronti di Mao Zedong. Il video, condiviso sui social, ha scatenato una reazione di vasta portata in Cina, dove le autorità hanno subito interrotto la trasmissione delle partite della Liga spagnola e tre importanti sponsor cinesi hanno annullato i contratti con il giocatore.

Le dichiarazioni che hanno acceso la polemica

Durante una diretta televisiva, Mbappé ha commentato un’immagine satirica che mostrava Mao in una luce poco rispettosa. Il tono scherzoso è stato percepito come una mancanza di rispetto verso la storia e la cultura cinese. Il Ministero degli Affari Esteri cinese, attraverso il portavoce Guo Jiakun, ha definito le parole del calciatore “inaccettabili” e ha avviato una campagna di condanna sui social ufficiali, sottolineando la gravità dell’episodio.

Il ruolo dei tre sponsor cinesi

Le partnership interrotte hanno coinvolto tre grandi marchi cinesi attivi nel settore sportivo e dell’abbigliamento. Le aziende hanno citato il “non allineamento con i valori culturali” come motivazione per rescindere i contratti con Mbappé. La perdita di questi sponsor ha comportato un impatto economico diretto sul giocatore, ma anche sulla strategia commerciale del Real Madrid in Asia.

Le conseguenze commerciali e mediatiche in Cina

Oltre alla rottura dei contratti, la televisione di stato ha sospeso la trasmissione delle partite della Liga spagnola per diverse settimane. L’assenza di contenuti live ha ridotto significativamente gli incassi pubblicitari e ha limitato la visibilità del calcio europeo sul mercato cinese. Gli analisti hanno stimato una perdita di milioni di euro sia per la lega che per i club coinvolti.

Le scuse di Mbappé e la risposta del Real Madrid

In seguito al crescente clamore, Mbappé ha pubblicato un messaggio di scuse, dichiarando di “non aver inteso offendere” e di rispettare profondamente il popolo cinese. Il Real Madrid ha emesso una nota ufficiale in cui si scusava “con i milioni di tifosi cinesi” per l’incidente, ribadendo il proprio “impegno per il rispetto, la convivenza e la comprensione tra le culture”.

La posizione rinnovata del Ministero degli Esteri cinese

Durante un briefing stampa, il portavoce Guo Jiakun ha dichiarato: “Prendiamo sul serio le scuse presentate dalla persona in questione“. Questa affermazione segna una svolta, poiché indica un’apertura verso la normalizzazione dei rapporti sportivi. Tuttavia, le autorità hanno precisato che la questione non è ancora completamente chiusa e che eventuali future dichiarazioni dovranno rispettare rigorosamente le linee guida culturali cinesi.

Il caso Mbappé-Cina rappresenta un esempio emblematico di come le parole pronunciate da una figura pubblica possano influenzare relazioni commerciali, diritti televisivi e diplomazia sportiva. Resta da vedere se le scuse saranno sufficienti a ristabilire i precedenti accordi commerciali e se il Real Madrid riuscirà a riconquistare il mercato cinese, fondamentale per la sua strategia di espansione globale.