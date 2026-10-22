Il Como ha confermato la sua esplosiva primavera in champions league, superando il Manchester United con un risultato netto di 4-1. Dopo il roboante esordio contro il Leipzig, la squadra lombarda è entrata in campo con la consapevolezza di poter imporsi anche contro una delle potenze del calcio inglese. Il tecnico Fabregas pur fronteggiando diversi infortuni, ha schierato una formazione equilibrata, puntando su un gioco fluido e un rapido collegamento tra centrocampo e attacco.

Il Como parte con il piede giusto

Al secondo minuto, il giovane attaccante Nico Paz ha aperto le marcature con un finale preciso, concluso una azione iniziata da Couto e Da Cunha sulla fascia destra. Quel gesto ha dato il tono al primo tempo: il triplice attacco (Paz, Douvikas e Da Cunha) si è mostrato subito più propositivo e pericoloso, mentre il Milan United era impegnato a trovare ritmo.

Le scelte tattiche di Fabregas, come l’inserimento di Da Cunha a destra del centrocampo, hanno garantito una continuità di gioco che ha messo sotto pressione la difesa inglese.

Dominio tecnico e offensivo del trio

Durante la prima frazione, il Manchester è apparso quasi inerti, con poche occasioni di rilievo: un tentativo di Hector Butez su cross e due occasione poco convincenti da parte di Magui e Cunha.

Il controllo del possesso è stato gestito con cura dal Como, che ha preferito la gestione della palla a un lancio a vuoto, mantenendo il vantaggio e cercando di aumentare la pressione. A 34′ e 37′ Douvikas ha sfiorato il pareggio, respinto da parate di Lammens ma il portiere ha dimostrato una notevole solidità nei momenti cruciali.

La risposta del Manchester nella ripresa

Nel secondo tempo, l’allenatore del United ha introdotto Diallo e Baleba per rinvigorire l’attacco, ma il modello di gioco del Como è rimasto invariato. A pochi minuti dalla ripresa, Douvikas ha trovato la rete con un’azione rapida che ha coinvolto Baturina e Paz aprendo il conto per 2-0. Poco dopo, Paz ha realizzato il suo secondo gol, sfruttando un passaggio filtrante sulla linea di centrocampo e piazzando al secondo palo, completando così il suo triplete personale.

Il quadruplicato e la risposta finale

Il dominio lombardo non ha lasciato scampo al Manchester: al 31′ il centrocampista Ramon ha concluso di testa dopo un colpo di Kaiki portando il risultato a 4-0. Il United ha tentato di ridurre lo scarto con un gol di Zirkzee negli ultimi minuti, ma la partita era ormai decisa. La vittoria per 4-1 non solo segna la prima goleada del Como in Champions League, ma conferma anche il suo potenziale di squadra capace di competere ai massimi livelli.

Le parole di Nico Paz

Dopo il fischio finale, Nico Paz ha descritto la serata come “una delle notti più belle della sua carriera”, sottolineando l’importanza del supporto dei compagni e la fiducia riposta dal tecnico. Il giovane attaccante ha dichiarato che il triplete rappresenta il culmine di un percorso di crescita e che il Como continuerà a lottare per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi nella competizione europea.