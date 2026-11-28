Il 27 novembre 2026 il Venezia ha ospitato il Bologna allo stadio Penzo, nella tredicesima giornata di Serie A. La partita è finita 0-0. Per i lagunari è il primo pareggio in campionato, mentre il Bologna ha interrotto una serie di quattro vittorie esterne consecutive.

Il Venezia era passato in vantaggio con Halhal, ma la rete è stata annullata dal Var.

Il Bologna, dal canto suo, ha rischiato di subire un gol nel secondo tempo su un autopalo di Zortea.

Il gol di Halhal annullato dopo sei minuti di controllo

Al 14′, dopo un cross di Hainaut, Halhal ha segnato di testa. L’esultanza dei padroni di casa è durata poco. L’arbitro Lissone ha segnalato un possibile fuorigioco di Kike Perez in uscita dal corner, dopo un tocco involontario di Yeboah.

La comunicazione con il Var, nel frattempo, si è rivelata difettosa.

Il controllo è durato circa sei minuti, con i fischi del pubblico, prima che l’annullamento fosse comunicato. Il Venezia può recriminare su quella rete, perché il fuorigioco di Kike Perez è stato definito sfortunato, mentre il tocco di Yeboah c’era.

Un primo tempo nervoso e con poche occasioni nitide

Nei primi minuti il Venezia ha controllato il gioco, con Theate a chiudere la porta alle incursioni di Hainaut e Yeboah. Al 13′ Yeboah ha cercato l’angolino su un’azione Busio-Adams, ma Skorupski ha deviato a lato. Il Venezia ha sprecato anche un’occasione enorme al 42′, quando Yeboah si è fatto ipnotizzare dal portiere dopo un errore di Skorupski.

Il Bologna si è fatto vivo nella parte finale del tempo. Al 37′ Stankovic è uscito a metà campo e ha servito male Odgaard, ma Moreno ha respinto il tiro successivo da 50 metri. Un minuto dopo il portiere serbo ha risposto con una grande parata sul colpo di testa di Theate, tra i migliori del Bologna in entrambe le fasi. Nel primo tempo sono stati ammoniti Hainaut e, poco dopo, Vitik.

Il secondo tempo tra l’autopalo di Zortea e le parate di Stankovic

Dopo l’intervallo il Bologna ha alzato il baricentro. Al 6′ Stankovic ha parato il colpo di testa di Casale. Al 20′ il Venezia ha colpito un palo interno, e Zortea ha evitato l’autorete sulla pressione di Juan Jesus sul secondo palo. È il passaggio che il Bologna ricorda come «autopalo di Zortea».

Nel finale il Bologna è stato più pericoloso. Stankovic si è superato su Pobega, con un tiro di punta, e poi su Piccoli, da due passi. Anche nel secondo tempo Rrahmani e Odgaard sono stati ammoniti, e il Venezia ha chiuso con Helgason che ha tirato da fuori trovando ancora Skorupski.

Il portiere del Venezia è stato il protagonista dell’ultima parte di gara. Per la sua prestazione la cronaca lo descrive come «stankovic mostruoso» e parla di «parate monstre» nel finale.

Il Venezia resta con il peggior attacco del torneo e deve ancora trovare la via del gol per inseguire la salvezza. Il punto strappato al Penzo è il primo della sua stagione in campionato dopo le sconfitte.