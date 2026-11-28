Ilary Blasi ha risposto a trenta domande rapide sulla televisione, sulla vita privata e sui concorrenti del Grande Fratello Vip. Il botta e risposta, pubblicato il 27 novembre 2026, è stato condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia e ha toccato temi professionali e personali.

Le risposte arrivano mentre Mediaset ha ufficializzato la riproposizione di Ok il prezzo è giusto, il format storico che per anni è stato condotto da Iva Zanicchi.

Sarà Blasi a condurlo, in preserale su Canale 5 dal 7 dicembre. Lunedì 30 novembre è in programma la finale del Grande Fratello Vip.

Televisione, programmi e reality

Alla domanda se abbia mai pensato di lasciare la tv, Blasi ha risposto: “Per il momento mai pensato, poi a una certa, sì”. Quando le è stato chiesto se si vedrà ancora in televisione tra un decennio, la risposta è stata: “Sì, ancora sì”.

Ha condotto sia L’Isola dei Famosi sia il Grande Fratello. Tra i due, la conduttrice preferisce il Grande Fratello. Sul Festival di Sanremo, che si terrà a febbraio come ogni anno, ha detto: “Sì, è sempre bello fare Sanremo ed è sempre una grande occasione”.

Sulla partecipazione a Ballando con le stelle la posizione è netta: “Non parteciperei mai a un reality, parteciperei solo al Grande Fratello”.

Interrogata su un eventuale rimpianto, ha risposto di non ricordare programmi rifiutati di cui poi si sia pentita. Sui programmi accettati ha detto: “Rifarei tutto quello che ho fatto. Sia nel bene che nel male”.

Il Grande Fratello Vip e i concorrenti

Blasi guarda solo il programma che conduce. Alla domanda se abbia mai visto una puntata condotta da altri, ha risposto: “Ma sei pazzo? Seguo solo quello mio perché sono costretta, devo arrivare fino alla fine. Quindi non vedrei mai una puntata intera del Grande Fratello Vip condotto da un altro”.

Sul vincitore della stagione in corso non si sbilancia: “Chi se lo merita”. Ha un favorito, ma non lo dice: “Ce l’ho un preferito, ma non te lo dico”. Su Alex Belli, uno dei protagonisti dell’edizione, ha detto: “Non affiderei mai una cena ad Alex Belli”.

Nel gioco della torre, alla domanda se butterebbe giù Chiara Ferragni o Giulia De Lellis ha risposto: “Nessuna delle due, mi piacciono entrambe e io sono pro donne!”. Tra Ferragni e Diaco, invece, ha scelto: “Butterei dalla torre Diaco”.

Matrimonio con Bastian Muller

Parlando delle nozze con Bastian Muller, Blasi ricorda soprattutto le persone presenti: “Tutto. Tutte le persone che erano lì, mi sono vicine e sono state bene”. Alla domanda se preferisca essere eterna moglie o fidanzata per la vita, ha risposto: “Eterna moglie. Come potrei risponderti il contrario”.

Sulla passione che può spegnersi dopo il matrimonio, la conduttrice ha scherzato: “E che ne so? Mi sono appena sposata. Se uno si spegne subito dopo il giorno del matrimonio non mi risulta, ma ti saprò dire”.

Gusti e abitudini

Tra le scelte rapide, Blasi ha indicato la pizza al posto del sushi, le sneakers al posto dei tacchi e il mascara al posto del rossetto. Ha detto di andare a letto prima delle 23: “Assolutamente no. Mi addormento prima delle 23, ma a letto”. Alla domanda su Chi l’ha visto? e Un giorno in pretura ha risposto: “Mi piace anche Un giorno in pretura ma sono fan di Chi l’ha visto, tengo Chi l’ha visto”.

Per il sabato sera ha spiegato: “Il sabato generalmente esco, quindi non guardo la televisione”. Quando le è stato chiesto di definire Iva Zanicchi in tre parole, ha risposto: “Ok prezzo giusto”.

Date da segnare: lunedì 30 novembre la finale del Grande Fratello Vip, e dal 7 dicembre Ok il prezzo è giusto torna in preserale su Canale 5.