L’Italia è in finale di Coppa Davis. Nella semifinale disputata a Bologna, la squadra guidata dal capitano Filippo Volandri ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1, con la vittoria decisiva nel doppio di Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Gli azzurri, campioni in carica, raggiungono così la quarta finale consecutiva nella competizione.

Il doppio decisivo contro Lehecka e Machac

La coppia italiana era formata da Vavassori e Musetti, che non giocavano insieme dal 2021. Volandri ha scelto Musetti dopo che Matteo Berrettini non era disponibile per il doppio, uscito con il braccio dolorante dalla sfida con la Corea del Sud nei quarti.

Il punteggio finale è stato 3-6 6-1 7-6. Lehecka e Machac, schierati dal capitano ceco Tomas Berdych, avevano vinto il primo set.

Gli azzurri hanno reagito nel secondo e hanno chiuso il match al tie break del terzo, durato in totale un’ora e 58 minuti.

Musetti aveva già vinto il suo singolare contro Mensik. Nel doppio ha giocato anche contro Lehecka, che aveva battuto Flavio Cobolli nel singolare precedente.

Le parole dei protagonisti

Musetti ha detto di aver avuto paura durante il tie break: «Ho rischiato l’infarto per l’emozione». Ai microfoni di SuperTennis ha spiegato di aver detto a Vavassori a inizio settimana che voleva riscattarsi, e ha definito la giornata la migliore possibile. Ha aggiunto che il gruppo è coeso e che la squadra ha esperienza nel gestire le situazioni difficili.

Vavassori ha parlato di un sogno condiviso dai giocatori: «Questo è il più grande sogno di noi giocatori, cioè non c’è nient’altro di meglio. Giocare in Italia è incredibile». Ha dedicato la vittoria agli amici, alla famiglia e a tutti gli italiani.

La finale di domenica

L’Italia affronterà domenica alle 15 la vincente della semifinale tra Spagna e Gran Bretagna. La sfida si gioca il 28 novembre alle 12.00 alla BolognaFiere Arena.

Negli ultimi anni la squadra ha vinto tre edizioni consecutive. Nel 2023 ha battuto l’Australia 2-0 a Malaga, nel 2024 ha superato l’Olanda, sempre in Andalusia, e nel 2025 ha battuto la Spagna 2-0 nella prima finale disputata a Bologna. Prima di questa serie, l’Italia aveva vinto la Coppa solo nel 1976, in Cile.

La stagione di Musetti prima della Davis

Per Musetti il 2026 è stato un anno con alti e bassi. Ha vinto il suo terzo titolo ATP a Lione e ha battuto Alexander Zverev al Paris Masters, ma un problema agli adduttori lo ha costretto a ritirarsi agli Australian Open. Un altro infortunio lo ha tenuto fuori da Wimbledon e dal Roland Garros, e a inizio novembre era al numero 27 del ranking ATP.

Nelle dieci partite complessive giocate in Coppa Davis, Musetti ha vinto due singolari su sette e un doppio su tre. Lui stesso aveva detto di essersi sentito frenato nell’esultare per i successi della squadra, perché non aveva potuto contribuire quanto avrebbe voluto.