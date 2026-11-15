Ronaldinho tornerà a giocare con la maglia del Ravenna nella sfida contro il Forlì, in programma alle 17.30 allo stadio Bruno Benelli. Il brasiliano, campione del mondo nel 2002 e Pallone d’Oro nel 2005, rientra in campo a 46 anni, dopo anni lontano dalle gare ufficiali. L’ultima partita risale al 2015, quando giocava con il Fluminense, mentre il ritiro è stato annunciato nel 2018.

Durante la rifinitura del sabato, il fuoriclasse ha mostrato controllo di palla e tiri spettacolari davanti a decine di giornalisti arrivati anche da Brasile e Arabia Saudita. L’allenatore Andrea Mandorlini ha confermato che il giocatore partirà titolare, con un impiego di circa mezz’ora. L’obiettivo dichiarato riguarda il gol numero 300 della carriera.

Stadio esaurito e biglietti a prezzi record

La capienza del Benelli è stata aumentata con una tribuna da circa 1.800 posti, denominata R10. I biglietti sono andati esauriti e alcuni sono stati venduti fino a 150 euro. La partita è stata esclusa dagli abbonamenti stagionali, costringendo gli abbonati ad acquistare un tagliando separato.

Sul fronte dell’accoglienza, il club ha predisposto cabine fotografiche con l’immagine del campione, mentre ogni spettatore in tribuna riceverà un guanto indossabile ispirato al suo saluto.

Alla partita sono attesi anche Flavio Briatore, Ariedo Braida e il presidente Ignazio Cipriani, socio d’affari di Briatore.

La maglia celebrativa e il business del ritorno

Il Ravenna ha messo in vendita una maglia speciale al prezzo di 129 euro, disponibile allo store del Benelli, insieme a una T-shirt Limited Edition dedicata alle tappe della carriera del brasiliano. Lo store è stato preso d’assalto da tifosi e collezionisti.

Sul piano commerciale, l’operazione attira attenzione internazionale e visibilità per una società di Serie C. Resta però aperta la questione sportiva: il Ravenna è secondo nel girone con 29 punti in 13 giornate, a sei punti dallo Spezia, e il Forlì, con 15 punti, si trova in zona play-out. Il rischio è che lo spettacolo prevalga sulle esigenze tecniche di una partita decisiva.