Paolini e Errani ribaltano la sconfitta iniziale e aprono la stagione con una vittoria da incorniciare alle WTA Finals.

Le WTA Finals 2026 hanno visto una delle serate più emozionanti della stagione: il duo italiano Jasmine Paolini e Sara Errani ha superato in rimonta la coppia numero uno del girone, Katerina Siniakova e Taylor Townsend, con il punteggio 4-6, 6-1, 10-8. Dopo due sconfitte contro le stesse avversarie nei tornei di Indian Wells e Miami, le azzurre hanno dimostrato di aver imparato la lezione, trasformando una partenza difficile in una vittoria storica.

Rimonta decisiva contro Siniakova e Townsend

Il primo set è stato dominato dalle cecoslovacche, che hanno chiuso 6-4 grazie a un servizio impeccabile e a colpi d’attacco ben piazzati. Nonostante il risultato, Paolini ha mantenuto la calma, commentando: “Abbiamo fatto un gran lavoro, ma non abbiamo ancora finito”. Nel secondo set le italiane hanno cambiato ritmo, passando a una strategia più aggressiva e sfruttando gli errori avversari.

Il 6-1 ha sancito il capovolgimento della partita.

Le parole di Errani sulla svolta

Errani, la più titolata doppista italiana con 37 trofei, ha ammesso di non aver sentito bene il primo set: “Non mi sono sentita troppo bene, ma abbiamo deciso di restare concentrate e aggressive”. La sua esperienza, frutto di 87 settimane al numero 1 del mondo in doppio, si è rivelata decisiva nei momenti chiave, soprattutto nel tie-break decisivo, dove la coppia ha mostrato freddezza e determinazione.

Il prossimo impegno contro Bucsa e Melichar-Martinez

Con il bilancio in mano, Paolini e Errani si preparano ad affrontare la quarta classifica del girone: la spagnola Cristina Bucsa e l’americana Nicole Melichar-Martinez. Quest’ultima ha già condiviso la vittoria con Errani in due finali di stagione (Berlino e Toronto) durante l’assenza per infortunio della compagna. Paolini ha sottolineato l’importanza di riposare e ricaricarsi prima del nuovo scontro: “Ci alleneremo, faremo qualche gioco con il team e ci divertiremo per arrivare pronti”.

Altri risultati nella serata delle WTA Finals

Non è stata l’unica coppia a dare spettacolo. Coco Gauff ha superato la compagna Jessica Pegula in tre set (6-4, 6-7, 6-2), ottenendo il suo sesto successo in undici confronti diretti. La vittoria la porta a una nuova sfida contro Linda Noskova, che a sua volta ha battuto Marta Kostyuk nella giornata precedente. Gauff mantiene un vantaggio di 2-1 negli scontri diretti, ma la sua ultima sfida a Madrid è stata vinta dalla ceca.

Prospettive per il resto del torneo

Le WTA Finals continueranno a offrire sfide di alto livello. Le azzurre, ora più consapevoli delle proprie capacità, dovranno gestire la pressione di una fase a gironi dove ogni partita può decidere l’accesso alle semifinali. Con la fiducia guadagnata dalla rimonta contro Siniakova e Townsend, Paolini ed Errani si avvicinano alla prossima sfida con la mentalità di continuare a migliorare, consapevoli che la strada verso il podio è ancora lunga.