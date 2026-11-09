Attimi di paura nei cieli americani, dove due aerei di linea hanno rischiato di scontrarsi pochi secondi dopo il decollo. L’allarme è scattato all’aeroporto di Los Angeles, quando i velivoli si sono ritrovati su rotte convergenti, con una distanza di appena 300 piedi in altezza. Decisivo l’intervento della torre di controllo, mentre la FAA ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’episodio.

Rischio collisione tra due aerei subito dopo il decollo: paura all’aeroporto di Los Angeles

Momenti di forte apprensione sabato all’aeroporto internazionale di Los Angeles, dove due aerei passeggeri hanno rischiato di entrare in collisione pochi istanti dopo aver lasciato il suolo. Aerei coinvolti un Airbus A350-900 di Air France, diretto a Papeete, nella Polinesia francese, e un Airbus A321 di American Airlines, partito alla volta di Dallas-Fort Worth.

I due velivoli erano decollati da piste parallele, ma durante la prima fase di salita hanno iniziato contemporaneamente una virata verso sinistra, ritrovandosi su traiettorie pericolosamente vicine.

Come riportato da Il Messaggero, a individuare la criticità è stato il controllo del traffico aereo, che ha immediatamente contattato gli equipaggi ordinando loro di modificare la rotta e interrompere le manovre per evitare l’impatto.

Il volo AF28 aveva utilizzato la pista 24L, mentre l’AA1660 era partito dalla 25R. Secondo le ricostruzioni, soltanto il tempestivo intervento dei controllori e la prontezza dei piloti hanno impedito che la situazione degenerasse.

Aerei a pochi metri di distanza, equipaggio sotto shock: la FAA apre un’indagine

Le dimensioni del pericolo emergono dai dati ADS-B raccolti da Wingbits. Nel momento più critico, la distanza laterale tra i due velivoli sarebbe scesa a 0,76 miglia nautiche, mentre quella verticale avrebbe raggiunto appena 300 piedi, equivalenti a circa 92 metri, quando gli aerei si trovavano a 1,6 miglia nautiche l’uno dall’altro. A documentare la concitazione dell’episodio sono anche le registrazioni delle comunicazioni radio con la torre di controllo.

Dopo aver seguito le indicazioni ricevute, i membri dell’equipaggio di Air France sarebbero apparsi particolarmente scossi. L’episodio non ha provocato feriti né conseguenze per i passeggeri: entrambi gli aerei hanno ripreso regolarmente il viaggio, raggiungendo le rispettive destinazioni. Rimane tuttavia da chiarire perché i due equipaggi abbiano effettuato la stessa virata nello stesso momento, subito dopo il decollo.

La Federal Aviation Administration (FAA) dovrà ora analizzare i tracciati dei voli e le registrazioni delle comunicazioni radio per ricostruire l’accaduto, verificare il rispetto delle procedure aeroportuali e individuare eventuali responsabilità o anomalie nelle operazioni.