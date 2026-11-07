Spari sulla folla a Cracovia, sei morti e 15 feriti: arrestato un 24enne

Spari sulla folla a Cracovia, sei morti e 15 feriti: arrestato un 24enne

Spari contro la folla a Cracovia. Un 24enne polacco ha sparato con un fucile contro alcune persone. Il bilancio è di sei vittime e quindici feriti.

Sei persone sono morte e altre quindici sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi della piazza principale del mercato di Cracovia, nella Polonia meridionale. Secondo quanto riferito dalla polizia polacca in un comunicato diffuso su X, l’allarme è scattato intorno alle 15, quando un uomo avrebbe raggiunto la zona a bordo della propria automobile e avrebbe iniziato a sparare contro i passanti.

Il presunto responsabile è un cittadino polacco di 24 anni, che secondo le prime informazioni avrebbe agito da solo. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine, ma durante l’intervento ha riportato alcune ferite ed è stato successivamente ricoverato in ospedale. La dinamica dell’attacco e il possibile movente sono ancora al vaglio degli investigatori.

L’attacco con un fucile AR-15: quattro donne tra le vittime

Secondo quanto riportato dall’emittente polacca RMF FM, che cita il proprio inviato Kacper Wroblewski, l’uomo sarebbe arrivato nella piazza a bordo di una Subaru nera priva di targa. Una volta sceso dall’auto, avrebbe aperto il fuoco sulla folla utilizzando un fucile semiautomatico AR-15.

Il bilancio è particolarmente grave: le vittime sono sei, quattro donne e due uomini, secondo quanto comunicato dal comando regionale delle forze dell’ordine. Alcuni testimoni citati dal quotidiano Gazeta Wyborcza hanno raccontato che l’aggressore indossava una maschera e sembrava scegliere le persone da colpire senza un obiettivo preciso.

La polizia ha confermato che il 24enne indossava abiti di tipo militare e possedeva regolarmente un porto d’armi. Nel suo veicolo sarebbero state inoltre trovate numerose armi e munizioni.

Durante l’arresto gli agenti hanno utilizzato le proprie armi, ma il giovane avrebbe risposto al fuoco. Tra i feriti figurano anche due poliziotti, uno dei quali avrebbe riportato lesioni gravi.

Le indagini e l’intervento del premier Donald Tusk

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato alla sparatoria e le ragioni del gesto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione le fasi dell’attacco, verificare la presenza di eventuali complici e accertare se l’uomo avesse pianificato l’azione.

Sulla vicenda è intervenuto anche il primo ministro polacco Donald Tusk, che attraverso un messaggio pubblicato su X ha confermato che la polizia sta conducendo le indagini. Il capo del governo ha inoltre fatto sapere di essere in costante contatto con il ministero dell’Interno per seguire gli sviluppi dell’emergenza.