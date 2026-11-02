Le borse del vecchio continente registrano variazioni miste dopo la dichiarazione di Esmail Baghaei sulla possibile riapertura dello Stretto di Hormuz, che ha impattato i prezzi del petrolio e del gas.

La notizia della disponibilità dell’Iran a riaprire lo Stretto di Hormuz ha innescato una rapida rielaborazione dei prezzi dell’energia e una reazione immediata dei mercati finanziari europei. I listini del continente hanno mostrato movimenti contenuti ma distinti, mentre gli operatori valutavano l’impatto sulle forniture energetiche e sulle prospettive geopolitiche. In questo contesto si sono mossi anche i future statunitensi che, in avvio, hanno mostrato segni positivi in attesa dei principali indici economici.

L’annuncio è stato formulato dal ministro degli Esteri di Teheran, Esmail Baghaei, che ha sottolineato come “La possibilità di attuare questo piano in due giorni è un ulteriore segno della buona fede dell’Iran” e che “Se le richieste di Teheran saranno soddisfatte, sarà possibile ripristinare la sicurezza nello Stretto di Hormuz e rilanciare il processo negoziale in tempi brevissimi“.

Queste frasi hanno rappresentato il fulcro interpretativo della seduta, orientando le attese degli investitori verso una riduzione del premio di rischio sulle forniture marittime.

Movimento dei principali listini europei

Le piazze azionarie del Vecchio Continente hanno risposto in maniera differenziata alla notizia. Madrid ha chiuso con un progresso dello 0,4%, mentre Milano ha segnato un rialzo dello 0,2%.

Parigi è rimasta praticamente piatta con un incremento dello 0,06%. Al contrario, due borse importanti hanno virato in territorio negativo: Francoforte ha registrato un calo dello -0,1% e Londra dello -0,2%. Questi scostamenti evidenziano come il sentiment rimanga frammentato: alcuni operatori premiano la prospettiva di stabilità nelle rotte energetiche, altri restano cauti per possibili condizioni da trattare tra le parti coinvolte.

Fattori che hanno inciso sulla giornata

La variazione dei singoli indici è stata influenzata in primo luogo dalle aspettative sui prezzi dell’energia e, secondariamente, da segnali provenienti dai mercati americani. In particolare, i future sul Wall Street hanno mostrato trend positivi in apertura, un elemento che ha attenuato il pessimismo in alcune piazze europee in attesa dei dati macroeconomici statunitensi sui PMI e sull’indice manifatturiero ISM.

Prezzi dell’energia: petrolio e gas in discesa

La componente energetica è stata al centro della reazione dei mercati. Il greggio WTI ha ceduto il 4,49%, attestandosi a 99,44 dollari al barile, una diminuzione significativa che riflette la prospettiva di minori tensioni nella navigazione dello Stretto di Hormuz. Parallelamente, il comparto dei carburanti e del gas ha avvertito la pressione al ribasso: il gas naturale ha registrato una flessione pari al 5,04%, contribuendo a ridurre i costi attesi per il periodo di contrattazione.

Il calo dei prezzi energetici ha impattato i titoli del settore petrolifero: società come Bp, TotalEnergies, Eni e Shell hanno riportato performance negative nell’ordine dell’1-1,6% circa, riflettendo la correlazione diretta tra quotazioni delle materie prime e risultati di breve periodo delle compagnie integrate. L’oscillazione dei titoli evidenzia come gli operatori scontino ora scenari in cui una minore tensione geopolitica riduce il premio sul rischio di offerta.

Implicazioni di breve termine

Dal punto di vista pratico, una riapertura rapida dello Stretto di Hormuz potrebbe attenuare lo spettro di interruzioni nelle rotte petrolifere e di gas, favorendo una normalizzazione dei contratti spot e future. Tuttavia, il meccanismo rimane condizionato alle controparti e alle richieste formulate da Teheran, che Baghaei ha definito parte integrante del negoziato in corso. La situazione rende necessaria una lettura attenta delle comunicazioni ufficiali, poiché ogni passo verso la de-escalation può tradursi in aggiustamenti repentini dei prezzi.

La combinazione di una dichiarazione diplomatica formale e la reazione dei mercati ha innescato movimenti visibili sia sulle borse europee sia sui prezzi dell’energia. Le parole di Esmail Baghaei hanno alimentato aspettative che, se confermate dai prossimi sviluppi comunicativi tra le parti, potrebbero restituire un quadro di maggiore stabilità nelle rotte del Golfo e nel paniere energetico globale.