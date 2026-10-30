Una storica redazione ha annunciato la cessazione delle attività in Russia: il 9 novembre spegnerà luci e server e sospenderà le pubblicazioni nel paese.

Una nota pubblicata online ha confermato che una storica testata con tre decenni di presenza fisica nel proprio edificio ha deciso di interrompere le attività in Russia a partire dal 9 novembre. Nel messaggio, i giornalisti hanno denunciato di essere stati messi in una condizione tale da non poter più proseguire il lavoro e hanno annunciato misure definitive: lo spegnimento delle luci nella sede, l’arresto dei server e l’abbandono dei locali che hanno ospitato la redazione per 30 anni.

Questa comunicazione segna una frattura netta tra l’organo di informazione e le autorità nazionali.

La decisione e le parole della redazione

Nel testo pubblico la redazione ha usato parole molto dure per descrivere l’esito delle pressioni subite: «Siamo stati uccisi. Il 9 novembre spegneremo le luci del nostro edificio; spegneremo i server e ce ne andremo.

Il giornale non esiste più.» Queste frasi sottolineano la percezione di una perdita totale di condizioni operative autonome. L’annuncio specifica azioni concrete e irreversibili, con un chiaro riferimento alla data in cui verranno messe in atto le misure indicate. L’enfasi sulle azioni fisiche — spegnere le luci e i server — offre un’immagine netta della sospensione delle attività editoriali sul territorio nazionale.

Accuse rivolte alle istituzioni

Nel comunicato la redazione attribuisce la responsabilità della cessazione alle autorità e ai servizi di sicurezza nazionali, affermando che tali organismi hanno costretto la redazione a interrompere le pubblicazioni. Questa accusa istituzionale è posta al centro del messaggio, presentata come la causa immediata della decisione definitiva. L’affermazione collega le limitazioni operative subite negli anni precedenti a una escalation culminata nella scelta di chiudere le attività in Russia, suggerendo un quadro di pressione costante e crescente sulle libertà editoriali.

Storia recente della testata e evoluzione della redazione

Da tempo la testata affrontava vincoli e restrizioni: già a partire dal 2022 erano state imposte limitazioni che hanno condizionato il lavoro giornalistico e operativo. Nel corso degli ultimi anni, una parte della redazione aveva lasciato il paese per continuare l’attività da un’altra sede e portare avanti una versione europea del progetto editoriale. Questo gruppo all’estero ha mantenuto l’impegno editoriale, mentre la componente rimasta sul territorio ha infine scelto di interrompere le attività locali. La situazione testimonia una frammentazione del lavoro redazionale tra operatività estera e difficoltà interne.

Il passaggio a una presenza estera

Il trasferimento di porzioni della redazione oltreconfine e la prosecuzione del lavoro in una dimensione europea costituiscono la risposta praticabile a restrizioni e minacce percepite. Pur non potendo garantire la continuità delle pubblicazioni in Russia, il personale rimasto all’estero ha salvaguardato la possibilità di proseguire una linea editoriale indipendente, sebbene in una forma e in un contesto diverso rispetto alla storica presenza fisica di 30 anni. Questo doppio assetto mostra come le redazioni possano adattare la propria attività tra locali e internazionali per preservare la missione informativa.

La decisione di spegnere definitivamente le strutture fisiche e i sistemi informatici nel paese segna una cesura simbolica e pratica: la testata dichiara la fine delle pubblicazioni locali mentre i giornalisti che hanno lasciato il territorio continuano il lavoro da un’altra base. L’annuncio e le parole usate sottolineano la gravità della scelta e la pressione esercitata sugli organi di stampa, offrendo un quadro di rottura che avrà ripercussioni sulla copertura giornalistica e sulla presenza della voce critica all’interno del paese.