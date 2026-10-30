Vladimir Putin interviene sulle tensioni tra Mosca e l’Occidente e lancia un avvertimento all’Europa in vista del 2030: la Russia è pronta ad affrontare un conflitto, ma non vuole una guerra. Il presidente russo apre anche alla ripresa dei rapporti diplomatici con i Paesi europei, sottolineando i rischi di un’escalation militare.

La Russia: i rapporti con l’Europa e il confronto con Finlandia e Norvegia

Accanto alle dichiarazioni sulla sicurezza internazionale, Putin ha ribadito la disponibilità della Russia a ricostruire rapporti diplomatici e politici con i Paesi europei. Secondo il presidente, Mosca sarebbe favorevole a qualsiasi iniziativa capace di riportare le relazioni su un piano di collaborazione, sia attraverso un dialogo diretto con i singoli Stati sia nel quadro dell’Unione europea.

«Accogliamo con favore qualsiasi iniziativa – l’ho sempre detto – volta a ripristinare relazioni piene e articolate con i Paesi europei», ha affermato, precisando che «Spetta a loro scegliere; per noi è indifferente».

Il riferimento è anche ai recenti contatti telefonici con il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Putin ha spiegato che entrambi gli interlocutori avrebbero chiarito di parlare a titolo nazionale e non in rappresentanza dell’Unione europea.

Nel corso della conferenza stampa, il leader russo ha affrontato anche la situazione nel Mar Baltico, escludendo che Mosca voglia assistere a un’escalation paragonabile a quella nello Stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Ha tuttavia ribadito che il Paese è pronto a reagire davanti a eventuali minacce: «Siamo pronti a rispondere a qualsiasi sfida». Una posizione che il Cremlino presenta come compatibile con la volontà di evitare uno scontro diretto, mantenendo aperta la possibilità di riprendere il dialogo con le capitali europee.

Putin sulla guerra tra Russia ed Europa: “Non la vogliamo, ma siamo pronti”

La Russia non intende aprire un conflitto con i Paesi europei, ma non esclude la possibilità di dover affrontare uno scontro militare. È il messaggio lanciato da Vladimir Putin al termine del vertice Russia-Africa, durante una conferenza stampa a Mosca. Il presidente russo è intervenuto sulle ipotesi di un possibile confronto tra Mosca e l’Europa entro il 2030, un tema che continua a essere al centro del dibattito politico e delle preoccupazioni internazionali.

«Molti continuano a parlare di preparativi per una guerra entro il 2030. È giusto o no? Innanzitutto, noi siamo pronti, ma non vogliamo alcuna guerra con l’Europa», ha dichiarato Putin, come riportato dall’agenzia Tass. Il leader del Cremlino ha poi rivolto un avvertimento ai Paesi occidentali, sostenendo che il tentativo di provocare una sconfitta strategica della Russia non abbia prodotto i risultati sperati e difficilmente potrà riuscirci nei prossimi anni. «E se si arrivasse troppo oltre, non ci sarebbero affatto vincitori. Che nessuno lo dimentichi», ha aggiunto.

Putin ha inoltre richiamato le conseguenze dei due conflitti mondiali, sottolineando che in Russia si ricordano ancora le lezioni della Prima e della Seconda guerra mondiale e che Mosca starebbe facendo tutto il possibile per evitare il ripetersi di una tragedia simile.